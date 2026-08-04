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  • /Budh Gochar 2026: 5 ઓગસ્ટથી બુધની ચાલ ખાલી કરશે ખિસ્સું! મેષ સહિત આ રાશિઓ થઈ જાવ સાવધાન

Budh Gochar 2026: 5 ઓગસ્ટથી બુધની ચાલ ખાલી કરશે ખિસ્સું! મેષ સહિત આ રાશિઓ થઈ જાવ સાવધાન

5 ઓગસ્ટ 2026ના બુદ્ધિ અને વેપારના કારક બુધ દેવ જળ તત્વની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. બુધનું આ રાશિ પરિવર્તન ઘણા જાતકોના જીવનમાં અણબનાવ, માનસિક તણાવ, અચાનક મોટા ખર્ચ અને વેપારમાં મંદી જેવી પરેશાની લાવી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 04, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:02 PM IST
Budh Gochar 2026: 5 ઓગસ્ટથી બુધની ચાલ ખાલી કરશે ખિસ્સું! મેષ સહિત આ રાશિઓ થઈ જાવ સાવધાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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