/Budh Gochar 2026: 5 ઓગસ્ટથી બુધની ચાલ ખાલી કરશે ખિસ્સું! મેષ સહિત આ રાશિઓ થઈ જાવ સાવધાન

જ્યોતિષ સાસ્ત્રમાં બુધ દેવને બુદ્ધિ, તર્ક, વાણી, વ્યાપાર અને ત્વચાના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ બુધ ગ્રહ પોતાની ચાલ કે જળ તત્વની રાશિ (કર્ક) માં પ્રવેશ કરે છે તો તેનો સીધો પ્રભાવ વ્યક્તિની નિર્ણય ક્ષમતા અને આર્થિક સ્થિતિ પર પડે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 5 ઓગસ્ટે બુધ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. કર્ક રાશિના સ્વામી ચંદ્રમા છે, જે ભાવનાઓના કારક છે. તેવામાં બુધનું કર્ક રાશિમાં જવું કેટલાક જાતકો માટે માનસિક તણાવ, વ્યાપારમાં મંદી અને વાણીમાં કડવાશ લાવી શકે છે. આવો જાણીએ આ ગોચર દરમિયાન કયા જાતકોએ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ ગોચર ચોથા ભાવમાં થશે, જેનાથી સુખ-સુવિધાઓ અને પારિવારિક જીવન પર અસર પડી શકે છે. ઘરના સભ્યોની સાથે કોઈ વાતને લઈને અણબનાવ થઈ શકે છે. માતાજીના સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો. મકાન કે વાહનના સમારકામમાં અચાનક મોટો ખર્ચ આવી શકે છે. ઓફિસમાં કામ અટકી શકે છે. સહયોગીઓ સાથે વાતચીતમાં સંયમ રાખો.
મિથુન રાશિ
બુધ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને આ ગોચર બીજા ભાવમાં થશે. ધનના મામલામાં ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય ભારે નુકસાન કરાવી શકે છે. આ દરમિયાન કોઈને ઉધાર આપવાથી બચો. તમારી કડવી કે ખોટી વાતથી સંબંધ બગડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે વિવાદથી દૂર રહો. ત્વચા કે ગળા સંબંધિત સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર (આઠમાં) ભાવમાં થવાનું છે, જે અચાનક આવતી મુશ્કેલીને દર્શાવે છે. વ્યાપારીઓએ લેતી-દેતીમાં સાવધાની રાખવી પડશે. બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈ અજાણ્યા ભય કે ચિંતાને કારણે મન અશાંત રહેશે. કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં સમસ્યા આવશે. ખોટા ખર્ચ વધવાથી આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
અશુભ પ્રભાવોથી બચવાના ઉપાય
- બુધવારના દિવસે ભગવાન ગણેશને દૂર્વા (લીલું ઘાસ) અર્પણ કરો.
- ॐ બૂં બુધાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરો.
- ગાયને લીલું ઘાસ ખવળાવો.