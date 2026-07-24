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બુધનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી આ 4 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી, થશે અણધાર્યો ધનલાભ; સાથે જ મળશે મોટી સફળતા!

Budh Gochar in pushya Nakashatra 2026: આ 8 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બુધ ગ્રહ પુનર્વસુ નક્ષત્રમાંથી નીકળીને પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ-કઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:23 PM IST
બુધનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી આ 4 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી, થશે અણધાર્યો ધનલાભ; સાથે જ મળશે મોટી સફળતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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