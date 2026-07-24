/બુધનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી આ 4 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી, થશે અણધાર્યો ધનલાભ; સાથે જ મળશે મોટી સફળતા!

Budh Nakashatra Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર પુષ્ય નક્ષત્રનો સ્વામી શનિ ગ્રહ છે અને બુદ્ધિ, વાણી તથા વેપારનો કારક બુધ ગ્રહ છે. આવી સ્થિતિમાં બુધનું શનિના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું અત્યંત શુભ સાબિત થશે. બુધ ગ્રહનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં 8 ઓગસ્ટ 2026 શનિવારે સવારે 07:23 વાગ્યે પ્રવેશ થશે. આ નક્ષત્રમાં બુધનું ભ્રમણ 16 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ
બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક બદલાવ લઈને આવશે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વેપારમાં અચાનક લાભ થઈ શકે છે. પરિવારની મદદથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે અને વાણી આકર્ષક બનશે.
વૃષભ રાશિ
બુધનું આ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. પ્રયત્નોના સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થઈ શકે છે. વિચારોમાં સકારાત્મકતા આવી શકે છે. અટકેલી સફળતા મળી શકે છે. વેપારમાં લાભ થશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ ગોચર ધન વૃદ્ધિનો માર્ગ ખોલી શકે છે. જાતકો ટૂંકી યાત્રા પર જઈ શકે છે. પ્રભાવશાળી લોકો સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં મોટા નિર્ણયો લઈ શકો છો. પારિવારિક સંબંધો મજબૂત થઈ શકે છે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખી શકશો.
કન્યા રાશિ
બુધ ગ્રહનું નક્ષત્ર ગોચર કન્યા રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થશે અને સામાજિક સંપર્કો પણ વધશે. કરિયર સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણયો મોટી પ્રગતિ અપાવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. આ સમય જાતકો માટે આત્મમંથન કરવાનો છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)