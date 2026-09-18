/Budh Uday 2026: ભાગ્ય બદલાવાનો સમય શરુ, બુધ ગ્રહના ઉદયથી 5 રાશિઓને કરિયરથી લઈ કમાણીમાં મળશે લાભ

Budh Uday 2026: બુધ ગ્રહ છેલ્લા 31 દિવસથી અસ્ત અવસ્થામાં હતો. પરંતુ 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ની સાંજે કન્યા રાશિમાં બુધ ગ્રહ નો ઉદય થઈ ગયો. બુધ ગ્રહના ઉદય થવાથી તેની શક્તિ પણ અનેક ગણી વધી ગઈ છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કન્યા રાશિમાં બુધ ગ્રહના ઉદય થી ભદ્ર રાજયોગ પણ એક્ટિવ થયો છે. આ રાજયોગ ના કારણે 5 રાશિના લોકોનું ભાગ્ય પલટી મારશે. આ 5 રાશિઓ કઈ છે અને તેમને બુદ્ધ ગ્રહ કેવું ફળ આપશે ચાલો જાણીએ વિગતવાર.
જ્યારે કોઈપણ ગ્રહ અસ્ત અવસ્થામાં હોય તો તે શુભ ફળ આપતો નથી. પરંતુ જ્યારે ગ્રહ ઉદય થઈ જાય છે તો તે પોતાનું ફળ આપવા લાગે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર મંગળ ગ્રહના ગોચર પહેલા બુધ ગ્રહનો ઉદય એક મહત્વપૂર્ણ જ્યોતિષીય ઘટના છે. બુધ ગ્રહ ની અવસ્થામાં થયેલા આ ફેરફારથી ભદ્ર રાજયોગ બન્યો છે. આ રાજયોગ વૃષભ મિથુન સહિતની 5 રાશિના લોકોને લાભ કરાવે તેવી સંભાવના વધી ગઈ છે. બુધના ઉદય પછી કઈ 5 રાશિ ભાગ્યશાળી રાશિ બનશે ચાલો જાણીએ.
વૃષભ રાશિ
બુધ ગ્રહના ઉદય થવાથી સૌથી વધુ ફાયદો વૃષભ રાશિના લોકોને થઈ શકે છે. વૃષભ રાશિના પાંચમા ભાવમાં બુધ ગ્રહનો ઉદય થયો છે.. પાંચમો ભાવ વિદ્યા, સંતાન અને ધન લાભનું સ્થાન હોય છે. તેથી આ રાશિના લોકોને અચાનક મોટો લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે. બુધ ગ્રહના ઉદય થવાથી સૌથી વધુ ફાયદો એ લોકોને થઈ શકે છે જે એજ્યુકેશન, શેર માર્કેટ જેવા ફિલ્ડ સાથે જોડાયેલા હોય. આ સમય દરમિયાન રોકાણથી શાનદાર રિટર્ન પણ મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે. બુધ ગ્રહનો ઉદય થયો છે તે મિથુન રાશિના લોકો માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. મિથુન રાશિના લોકો માટે 18 સપ્ટેમ્બરથી સુખનો સમય શરૂ થયો છે તેવું કહી શકાય છે. મિથુન રાશિના ચોથા ભાગમાં બુધ ગ્રહનો ઉદય થયો છે જે સુખ, સંપત્તિનો ભાવ છે. આ સમય દરમિયાન સંપત્તિ સંબંધિત વિવાદ સમાપ્ત થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
બુધ ગ્રહનો ઉદય સિંહ રાશિના બીજા ભાવમાં થયો છે. આ ભાવ ધન અને વાણીનો ભાવ છે. આ ભાવમાં ભદ્ર રાજયોગ બનવાથી સિંહ રાશિના લોકોને લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન બચતમાં વધારો થઈ શકે છે. સિંહ રાશિના લોકોની વાણીમાં આકર્ષણ વધી શકે.. સિંહ રાશિના જે લોકો સેલ્સ, એન્કરિંગ કે કન્સલ્ટિંગ સાથે જોડાયેલા છે તેમને ધન લાભ થાય તેવી શક્યતા વધારે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિમાં જ બુધ ગ્રહનો ઉદય થયો છે તેથી આ રાશિના લોકોને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે. કન્યા રાશિના લોકોની પર્સનાલિટી અને વાણીમાં આકર્ષણ વધી શકે છે. માનસિક ચિંતાઓ હશે તો તે દૂર થશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ હળવી થતી જણાય છે. આ સમય દરમિયાન કન્યા રાશિના લોકોની લીડરશીપ ક્વોલિટી વધી શકે છે. ધનની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે પણ બુધ ગ્રહના ઉદયથી ભાગ્યના દરવાજા ખુલી જશે. બુધ ગ્રહનો ઉદય નવમા ભાવમાં થયો છે. જેના કારણે મકર રાશિના લોકોના જે કામ અટકેલા હતા તે પૂરા થાય તેવી શક્યતા વધી ગઈ છે. આ સમય દરમિયાન પ્રભાવશાળી લોકો સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. વેપારમાં વધારો કરવાની તક મળશે. જીવનમાં ધનનો પ્રવાહ અને પોઝિટિવિટી વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)