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Budh Uday 2026: ભાગ્ય બદલાવાનો સમય શરુ, બુધ ગ્રહના ઉદયથી 5 રાશિઓને કરિયરથી લઈ કમાણીમાં મળશે લાભ

Budh Uday 2026: 31 દિવસ અસ્ત રહ્યા પછી હવે કન્યા રાશિમાં બુધ ગ્રહનો ઉદય થયો છે. બુધ ગ્રહના ઉદય થવાથી 5 રાશિના લોકો માટે ભદ્ર રાજયોગ એક્ટિવ થયો છે. આ રાજયોગ 5 રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. 18 સપ્ટેમ્બરથી 5 રાશિના લોકો માટે લાભના દિવસો શરુ થયા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:08 AM IST
Budh Uday 2026: ભાગ્ય બદલાવાનો સમય શરુ, બુધ ગ્રહના ઉદયથી 5 રાશિઓને કરિયરથી લઈ કમાણીમાં મળશે લાભ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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