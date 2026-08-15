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સ્વતંત્રતા દિવસે બન્યો ગ્રહોનો શુભ સંયોગ, બુધ-ગુરુની યતિ આ રાશિઓનું વધારશે બેન્ક બેલેન્સ; ચારેય તરફથી મળશે સફળતા!

Budh Guru Yuti 2026: આજ સ્વતંત્રતા દિવસના દિવસે 15 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બુધ ગ્રહ અને ગુરુ ગ્રહ વચ્ચે યુતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. બુધ અને ગુરુની યુતિને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે બુધ-ગુરુની યુતિનો 5 રાશિઓ પર શુભ પ્રભાવ જોવા મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:35 PM IST
સ્વતંત્રતા દિવસે બન્યો ગ્રહોનો શુભ સંયોગ, બુધ-ગુરુની યતિ આ રાશિઓનું વધારશે બેન્ક બેલેન્સ; ચારેય તરફથી મળશે સફળતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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