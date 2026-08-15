/સ્વતંત્રતા દિવસે બન્યો ગ્રહોનો શુભ સંયોગ, બુધ-ગુરુની યતિ આ રાશિઓનું વધારશે બેન્ક બેલેન્સ; ચારેય તરફથી મળશે સફળતા!

Budh Guru Yuti 2026: આજે શનિવારે સાંજે 5 વાગ્યાને 51 મિનિટે બુધ અને ગુરુ ગ્રહ બન્ને 0 ડિગ્રી પર હાજર રહેશે. કર્ક રાશિમાં આ બન્ને ગ્રહોની યુતિનું નિર્માણ થશે. આ યુતિની કઈ રાશિઓ પર અસર થશે, ચાલો જાણીએ.
બુધ-ગુરુ યુતિ
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, બુધ અને ગુરુની યુતિથી બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને વેપારમાં વૃદ્ધિ થાય છે. આજે આ યુતિના પ્રભાવથી વૃષભ, સિંહ, ધન, મકર અને મીન રાશિના જાતકોને લાભ મળશે. આ જાતકોને કરિયરમાં પ્રગતિની નવી તકો મળશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે કરિયરનીની દ્રષ્ટિએ સમય સારો રહેશે. આ જાતકોને આર્થિક લાભ થશે. નોકરી કરતા જાતકોને મહેનતનું ફળ મળશે. પારિવારિક જીવન માટે સમય સારો રહેશે. રૂપિયાની બચત કરી શકશો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે ધનલાભના રસ્તા ખુલી જશે. અચાનક ભાગ્યનો સાથ મળશે. કરિયરમાં સફળતા મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. જાતકોને રોકાણ કરવાથી સારું રિટર્ન મળશે. તમારા માન-સન્માનમાં વૃદ્ધિ થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકોનું પારિવારિક જીવન સુખમય રહેશે. આ જાતકોને આયોજનપૂર્વક કામ કરવાથી સફળતા મળશે. અચાનક ખુશી મળી શકે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ તમને લાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ માટે સમય સારો રહેશે. તમને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. વેપારીઓને મોટી ડીલ થવાથી ફાયદો થશે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અને પગાર વધારાની ખુશી મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળશે. આ જાતકોની લવ લાઈફ માટે સમય સારો રહેશે. ગુરુ અને બુધની યુતિના પ્રભાવથી ઘર-પરિવારનું વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)