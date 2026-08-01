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ગ્રહોનો રાજકુમાર અને દેવગુરુના યોગથી બદલાઈ જશે આ 4 રાશિનું જીવન, સંપત્તિમાં થશે વધારો; જીવશે રાજા જેવી લાઈફ!

Budh And Guru Yuti 2026: 15 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બુધ અને ગુરુ એકબીજાથી 0 ડિગ્રી પર આવીને યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:12 PM IST
ગ્રહોનો રાજકુમાર અને દેવગુરુના યોગથી બદલાઈ જશે આ 4 રાશિનું જીવન, સંપત્તિમાં થશે વધારો; જીવશે રાજા જેવી લાઈફ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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