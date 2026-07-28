/બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ 4 રાશિઓ માટે ખોલશે સફળતાના દ્વાર, કમાણીમાં થશે વધારો અને વેપારમાં થશે પ્રગતિ!

Budh Kranti Vritta Parivartan: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોના યુવરાજ બુધનું દિશા પરિવર્તન તમામ રાશિઓ પર સકારાત્મક અને નકારાત્મક પ્રભાવ પાડે છે. ઓગસ્ટમાં બુધ પોતાની દિશામાં બદલાવ કરીને સામાન્ય માર્ગથી થોડો ઉપર એટલે કે ઉત્તર તરફ થવાનો છે. બુધનું આ ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન 9 ઓગસ્ટ 2026 રવિવારના રોજ રાત્રે 10:40 વાગ્યે થશે. બુધની ચાલમાં થતા પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને ખૂબ જ લાભ થશે. વાણી મધુર બનશે અને વેપાર સંબંધિત બાબતોમાં નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. આવો જાણીએ કે આ 4 રાશિઓ કઈ-કઈ છે.
મેષ રાશિ
બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે મોટી તકો લાવશે. યાત્રા પર જઈ શકો છો. પરિવારમાં વાતાવરણ ખુશખુશાલ રહેશે. મન હળવું રહેશે અને તણાવ દૂર થશે. વેપારમાં નવી ડીલ મેળવવાની સોનેરી તકો હાથ લાગશે. વ્યક્તિત્વ અને વાણીનું આકર્ષણ વધશે.
મિથુન રાશિ
બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામો લાવશે. ઘર અને કામની વચ્ચે ઉત્તમ સંતુલન જાળવશો. કાર્યક્ષેત્રમાં સિનિયર અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરી શકે છે. મોટા વિવાદોમાંથી છુટકારો મેળવી શકશો. જાતકો તન અને મનમાં એક નવી ઉર્જા અનુભવશે.
કન્યા રાશિ
બુધનું દિશા પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકો માટે સફળતાના રસ્તા ખોલશે. મોટામાં મોટી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મેળવી શકશો. આ સમય જાતકો માટે અત્યંત ઉત્તમ રહેશે. મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ પ્રાપ્ત થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા પ્રદર્શનમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધ ગ્રહનું દિશા બદલવું વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને નવી દિશા આપશે. કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક આવેલી અડચણો દૂર થશે. જાતકોની વાણીમાં મધુરતા આવશે. વિરોધીઓ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. ઓફિસની રાજનીતિથી બચવાના રસ્તા ખુલશે. અચાનક મોટો ધનલાભ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)