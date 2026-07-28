Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ 4 રાશિઓ માટે ખોલશે સફળતાના દ્વાર, કમાણીમાં થશે વધારો અને વેપારમાં થશે પ્રગતિ!

બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ 4 રાશિઓ માટે ખોલશે સફળતાના દ્વાર, કમાણીમાં થશે વધારો અને વેપારમાં થશે પ્રગતિ!

Budh Kranti Vritta Parivartan: 9 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન ઉત્તર દિશા તરફ થશે. બુધના આ દિશા પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આવો આ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:00 PM IST
બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ 4 રાશિઓ માટે ખોલશે સફળતાના દ્વાર, કમાણીમાં થશે વધારો અને વેપારમાં થશે પ્રગતિ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 799 રૂપિયામાં બુક કરો 260KM રેન્જવાળી નવી EV બાઈક!આ કંપનીએ લોન્ચ કર્યા 3 મોડેલ
Avore EV Bike29 min ago
2
Team India32 min ago
3
Manjot Kalra1 hr ago
4
Sanand Temple Robbery1 hr ago
5
India vs Bangladesh1 hr ago