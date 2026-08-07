/8 ઓગસ્ટે થશે બુદ્ધિ અને ધનનો મહાસંયોગ, દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગથી આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; બનાવી દેશે કરોડોપતિ!

Dwi-Dwadash-Drishti Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 8 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બપોરે બુધ અને મંગળની યુતિથી દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જે ચાર વિશેષ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ લઈને આવશે. આ દુર્લભ યોગ માત્ર જાતકોની બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં વધારો નહીં કરે, પરંતુ કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં પણ અણધારી સફળતાના દ્વાર ખોલશે. આવો જાણીએ કે, આ શક્તિશાળી યોગ કઈ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થવાનો છે.
પંચાંગ અનુસાર, 8 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બપોરે 2 વાગ્યે ને 59 મિનિટે મંગળ અને બુધ વચ્ચે આ વિશેષ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધને બુદ્ધિ, વેપાર અને સંચારના કારક માનવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મંગળ સાહસ, જમીન અને સંપત્તિના પ્રતીક છે. આ બન્ને ગ્રહોનું મિલન એક અત્યંત શુભ સંકેત છે, જે જાતકોને માત્ર આર્થિક રીતે જ મજબૂત નહીં બનાવે, પરંતુ જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉન્નતિના નવા રસ્તા પણ ખોલશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ અત્યંત ફળદાયી સાબિત થશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં નિખાર આવશે, જેનાથી કરિયરમાં લાભ થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતાના યોગ બની રહ્યા છે. પૈતૃક સંપત્તિના જૂના વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે, નવા વાહનની ખરીદીનું સુખ મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ મિથુન રાશિ માટે આવકના નવા સ્ત્રોત લઈને આવી રહ્યો છે. બિઝનેસમાં નવા આઈડિયા પર કામ કરવું સફળ થશે. ખાસ કરીને મીડિયા, આઈટી અને માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે સમય શાનદાર છે. જૂના રોકાણથી પણ સારો નફો મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય માન-સમાન અને પદ-પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ કરનાર સાબિત છે. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે, જેનાથી પ્રમોશન કે ઇન્ક્રિમેન્ટનો માર્ગ સાફ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે. તમે કોઈ નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ યોગ દરમિયાન તમારી બુદ્ધિ તમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં જીત અપાવશે. વેપારમાં મોટો ધનલાભ થવાના યોગ છે. નવી નોકરીની શોધી રહેલા જાતકોને ખુશખબરી મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં કરેલા કાર્યોથી તમને અચાનક ધનલાભ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)