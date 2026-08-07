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8 ઓગસ્ટે થશે બુદ્ધિ અને ધનનો મહાસંયોગ, દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગથી આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; બનાવી દેશે કરોડોપતિ!

Dwi Dwadash Yog: 8 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ બનવા જઈ રહ્યો છે દુર્લભ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ! જાણો બુધ-મંગળના આ શક્તિશાળી સંયોગથી કઈ 4 રાશિઓની કિસ્મત ચમકશે અને ધન-સંપત્તિ વધશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST
8 ઓગસ્ટે થશે બુદ્ધિ અને ધનનો મહાસંયોગ, દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગથી આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; બનાવી દેશે કરોડોપતિ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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