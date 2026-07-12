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24 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓની બદલાશે કિસ્મત, બુધ માર્ગી થઈને કરેશે માલામાલ; કરિયરમાં મળશે નવી તકો!

Budh Margi 2026: 24 જુલાઈ 2026થી બુધની સીધી ચાલ કઈ 4 રાશિઓનું નસીબ બદલી નાખશે? કરિયરમાં પ્રગતિ અને ધનલાભ માટે અપનાવો આ જ્યોતિષીય ઉપાયો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:34 PM IST
24 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓની બદલાશે કિસ્મત, બુધ માર્ગી થઈને કરેશે માલામાલ; કરિયરમાં મળશે નવી તકો!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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