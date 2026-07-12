/24 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓની બદલાશે કિસ્મત, બુધ માર્ગી થઈને કરેશે માલામાલ; કરિયરમાં મળશે નવી તકો!

Budh Gochar: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની ચાલમાં થતો બદલાવ આપણા જીવનની દિશા નક્કી કરે છે. સંચાર, બુદ્ધિ, વેપાર અને વાણીના કારક ગ્રહ બુધનો પ્રભાવ આપણા દૈનિક જીવન પર સૌથી વધુ પડે છે. ત્યારે 24 જુલાઈ 2026ના રોજ બુધ પોતાની જ રાશિ મિથુનમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યો છે. બુધનું આ ગોચર લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોને ગતિ આપનારું અને કરિયરમાં નવી તકોના દ્વાર ખોલનારું માનવામાં આવે છે.
માર્ગી બુધનો પ્રભાવ
જ્યારે કોઈ ગ્રહ વક્રીમાંથી માર્ગી થાય છે, ત્યારે તેની ગતિ અને પ્રભાવ વધુ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. બુધનું મિથુન રાશિમાં માર્ગી થવું ખાસ કરીને એવા જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ છે જેઓ લેખન, મીડિયા, માર્કેટિંગ, શિક્ષણ કે બેન્કિંગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે. આ સમય એવા તમામ ભ્રમોને દૂર કરશે જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તમારા નિર્ણયોમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યા હતા. તમારી વિચારવાની ક્ષમતામાં સ્પષ્ટતા આવશે અને તમે તમારી વાતને અન્યો સમક્ષ વધુ સારી રીતે રજૂ કરી શકશો.
રાશિઓ પર અસર અને ઉપાય
મેષ, સિંહ અને ધન: આ અગ્નિ તત્વની રાશિઓ માટે આ ગોચર આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો સફળ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂરા થઈ શકે છે.
વૃષભ, કન્યા અને મકર: પૃથ્વી તત્વની રાશિઓ માટે આર્થિક લાભના યોગ બની રહ્યા છે. વેપારમાં વિસ્તરણની તકો મળશે. રોકાણ સંબંધિત કાર્યોમાં સફળતા મળશે.
મિથુન, તુલા અને કુંભ: વાયુ તત્વની રાશિઓ માટે આ સમય વ્યક્તિગત વિકાસનો છે. તમે તમારા સંબંધોમાં મધુરતા અનુભવશો. સર્જનાત્મક કાર્યોમાં મન લાગશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સારા પરિણામ મળવાની સંભાવના છે.
કર્ક, વૃશ્ચિક અને મીન: જળ તત્વની રાશિઓએ થોડું સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. બિનજરૂરી ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. કોઈ પણ મોટો નિર્ણય લેતા પહેલા અનુભવી લોકોની સલાહ ચોક્કસ લો.
ઉપાય
બુધના આ ગોચરનો પૂરો લાભ ઉઠાવવા માટે ભગવાન ગણેશની આરાધના કરવી સૌથી પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. બુધવારના દિવસે 'ઓમ બું બુધાય નમઃ' મંત્રનો જાપ કરો. ગાયને લીલું ઘાસ ખવડાવો, આનાથી વાણીમાં નિખાર આવે છે.
શું ન કરવું?
આ સમયગાળા દરમિયાન ઉતાવળમાં કોઈ પણ કાનૂની અથવા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ સાઇન ન કરો. તમારા વિચારોને સકારાત્મક રાખો અને અન્ય વ્યક્તિની વાત ધ્યાનથી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો.
બુધનું આ પરિવર્તન કરિયર અને જીવનમાં સ્થિરતા લાવનારું સાબિત થશે. માત્ર પોતાની ક્ષમતાઓ પર ભરોસો રાખો અને યોગ્ય સમયનો લાભ ઉઠાવો. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી મહેનતનું યોગ્ય પરિણામ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)