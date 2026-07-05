/Budh Margi 2026: દિવાળી સુધી બુધ રહેશે માર્ગી, આ 3 રાશિઓ પર થશે માં લક્ષ્મીની કૃપા; બનશે કરોડોપતિ!

Budh Margi 2026: 24 જુલાઈ 2026ના રોજ ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ મિથુન રાશિમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે આ દિવસથી બુધની સીધી ચાલ શરૂ થઈ જશે. ત્યારબાદ બુધ 24 ઓક્ટોબર સુધી આ જ અવસ્થામાં રહેશે. એટલે કે દિવાળીના થોડા દિવસો પહેલા જ બુધ ફરીથી વક્રી થશે. બુધની ચાલની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર જોવા મળશે. પરંતુ આ 3 રાશિઓને કાર્યક્ષેત્રનું દબાણ ઓછું થવા અને વેપારમાં નવી તકો મળવાના સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે. સાથે જ તેમને અટકેલા નાણાં પણ પાછા મળવાની સંભાવનાઓ બની રહી છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે માર્ગી બુધને સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. બુધ તમારી કુંડળીમાં લગ્ન અને ચોથા ભાવના સ્વામી છે અને હવે પોતાની જ રાશિમાં માર્ગી થઈ રહ્યા છે. આનાથી વ્યક્તિત્વમાં આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. નોકરીયાત જાતકોને નવી જવાબદારીઓ મળવાના સંકેત છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂરા થવા લાગશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાની સંભાવના છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. જો પહેલાથી જ કોઈ રોકાણ કરેલું હોય તો તેનાથી પણ સારા પરિણામો મળવાના સંકેત છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધ બીજા અને અગિયારમા ભાવના સ્વામી માનવામાં આવે છે. વર્તમાનમાં બુધ લાભ ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યા છે અને માર્ગી થયા પછી તેના સકારાત્મક પરિણામો વધુ મજબૂત બની શકે છે. આવકમાં વધારો થવાના યોગ બની રહ્યા છે. બિઝનેસ કરતા જાતકોને મોટા સોદા કે નવા ક્લાયન્ટ મળવાની સંભાવના છે. પરિવાર સાથે જોડાયેલા કેટલાક જૂના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી શકે છે, જેનાથી માનસિક સંતોષ પણ મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે બુધ આઠમા ભાવમાં માર્ગી થશે અને લાભ ભાવના સ્વામી પણ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર આ સ્થિતિ અચાનક લાભ અને અણધારી સફળતાની તકો આપી શકે છે. વેપારના વિસ્તરણની યોજનાઓ સફળ થવાની સંભાવના છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કામનું દબાણ રહી શકે છે, પરંતુ તેની સાથે નવી તકો પણ પ્રાપ્ત થશે. જમીન કે વાહન ખરીદવાની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. કરિયરમાં ચાલી રહેલી પરેશાનીઓ ધીમે-ધીમે ઓછી થવાના સંકેત છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)