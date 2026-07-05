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Budh Margi 2026: દિવાળી સુધી બુધ રહેશે માર્ગી, આ 3 રાશિઓ પર થશે માં લક્ષ્મીની કૃપા; બનશે કરોડોપતિ!

Budh Margi 2026: 24 જુલાઈ 2026ના રોજ બુધ ગ્રહ મિથુન રાશિમાં માર્ગી થશે. બુધની સીધી ચાલની અસર ઘણી રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ મિથુન, સિંહ અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર, વેપાર અને આર્થિક બાબતોમાં વિશેષ રૂપે લાભદાયી માનવામાં આવી રહ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:13 PM IST
Budh Margi 2026: દિવાળી સુધી બુધ રહેશે માર્ગી, આ 3 રાશિઓ પર થશે માં લક્ષ્મીની કૃપા; બનશે કરોડોપતિ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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