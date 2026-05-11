/ગુરુના નક્ષત્રમાં બુધના પ્રવેશથી આ રાશિઓને થશે અઢળક ધનલાભ, દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે મોટી સફળતા!

Budh Nakshatra Parivartan 2026: બુધ ગ્રહ ટૂંક જ સમયમાં જ ગુરુના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આ કઈ રાશિઓ છે જેમના જાતકોને બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી લાભ જ લાભ થઈ શકે છે.
Budh Nakshatra Parivartan 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધને શુભ ગ્રહ અને ગ્રહોનો રાજકુમાર માનવામાં આવે છે, જે બુદ્ધિ, વેપાર અને ચંચળતાનો કારક છે. બુધનો ગુરુ બૃહસ્પતિના પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ગુરુવાર 11 જૂન 2026ના રોજ સવારે 11:30 વાગ્યે થશે. 8 ઓગસ્ટ સુધી ગ્રહ આ જ નક્ષત્રમાં સંચરણ કરશે. ગુરુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર 4 રાશિવાળાઓ માટે અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ લકી જાતકોને આર્થિક લાભથી લઈને અન્ય ઘણા પ્રકારના લાભ મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ નક્ષત્ર ગોચર ઘણી રીતે અતિ શુભ સાબિત થશે. ધનલાભ અને વ્યાવસાયિક સફળતાના માર્ગો ખુલી શકશે. વેપારમાં ભાગીદારીથી જાતકો લાભ મેળવી શકશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને પગાર વધારાના રસ્તાઓ ખુલશે. વાણી મધુર બનશે અને સમજશક્તિમાં વધારો થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર સારા પરિણામો લઈને આવશે. ઘર-પરિવારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધવાના યોગ બનશે. મિલકત ખરીદવાની સાથે જ નવો વેપાર શરૂ કરવા માટે સમય શુભ રહેશે. નવી યોજના પર કામ કરી શકો છો. બન્કિંગ અથવા શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં જાતકો સફળ થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે બુધનું ગુરુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ લાભના દ્વાર ખોલશે. નોકરીયાત જાતકોને કાર્યસ્થળ પર સિનિયરોનો સાથ મળશે. ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જૂનું રોકાણ મોટો આર્થિક લાભ કરાવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો અને સુખમાં વૃદ્ધિના માર્ગો મોકળા થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આવશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર સફળતાના માર્ગ ખોલશે. લાંબા સમયથી કરિયરમાં ફેરફારની યોજના પર કામ કરી રહેલા જાતકોને સફળતા મળશે. કાર્યસ્થળ પર વાણીનો પ્રભાવ રહેશે. જાતકો વિદેશ યાત્રા પર જઈ શકે છે. આર્થિક રીતે સમય અનુકૂળ રહેશે. દાંપત્ય જીવન મધુર રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)