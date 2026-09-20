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Budh Nakshatra Gochar 2026: 21 સપ્ટેમ્બરે મંગળના ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે બુધ; આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે!

Budh Nakshatra Gochar 2026: બુદ્ધિ (બુધ) અને ઉર્જા (મંગળ) નું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 21 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર સુધી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ અપાવશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:16 PM IST
Budh Nakshatra Gochar 2026: 21 સપ્ટેમ્બરે મંગળના ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે બુધ; આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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