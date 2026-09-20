/Budh Nakshatra Gochar 2026: 21 સપ્ટેમ્બરે મંગળના ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે બુધ; આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે!

વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, વાણી અને સંચારનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે મંગળ ઉર્જા, સાહસ, પરાક્રમ અને ત્વરિત નિર્ણયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 21 સપ્ટેમ્બર 2026ના બુધ દેવ મંગળના ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનું આ નક્ષત્ર ગોચર 1 ઓક્ટોબર 2026ની સવાર સુધી રહેશે.
ચિત્રા નક્ષત્રને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં નિર્માણ, કળા, ડિઝાઇનિંગ, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ અને આકર્ષણનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તેવામાં બુધ (બુદ્ધિ) નું મંગળ (ઉર્જા/સાહસ) નું આ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી એક શુભ સંયોગ બને છે. આ સમય તે લોકો માટે ખાસ રહેશે જે પોતાના કૌશલ, તર્ક શક્તિ અને સાહસના દમ પર મોટો મુકામ હાસિલ કરવા ઈચ્છે છે. 21 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર વચ્ચે બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ત્રણ રાશિઓ માટે ખાસ રહેશે.
મિથુન રાશિ
શુભ સ્થિતિઃ બુધ તમારી રાશિના સ્વામી થઈ તમારી બુદ્ધિ, શિક્ષણ અને આકસ્મિક લાભના ભાવને પ્રભાવિત કરશે.
મળશે આ ફાયદોઃ વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈરારી કરતા યુવાઓ માટે આ સમય વરદાન સમાન છે. એકાગ્રતા વધશે અને પરિણામ પક્ષમાં આવશે. જો તમે શેર બજાર, ટ્રેડિંગ કે કોઈ રચનાત્મક કામ સાથે જોડાયેલા છો તો તમને જોરદાર લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
શુભ સ્થિતિઃ બુધ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને મંગળના નક્ષત્રમાં જવું તમારા ધન તથા વાણી ભાવને મજબૂતી આપશે.
મળશે આ ફાયદોઃ તમારા સંવાદ કૌશલ અને પ્રસ્તુતિકરણમાં જબરદસ્ત નિખાર આવશે. જો તમે માર્કેટિંગ, મીડિયા, કળા કે સલાહકારના ક્ષેત્રમાં છે તો મોટી સફળતા મળશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધાર થશે.
મકર રાશિ
શુભ સ્થિતિઃ તમારા કરિયર અને કર્મ ભાવના સ્વામીનું મંગળના નક્ષત્રમાં ગોચર તમારા પ્રોફેશનલ જીવનમાં લાભ કરાવશે.
મળશે આ ફાયદોઃ કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની ગતિ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં તેજી આવશે, જેનાથી તમારા વરિષ્ઠ અધિકારી પ્રભાવિત થશે. નોકરી કરતાં લોકોને પ્રમોશન કે કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટની જવાબદારી મળી શકે છે. વ્યાપારિક મામલામાં કરવામાં આવેલા તત્કાલ નિર્ણય ભારે ધનલાભ કરાવશે.
બુધના નક્ષત્ર ગોચર દરમિયાન કરો આ ઉપાય
- દરરોજ કે બુધવારના દિવસે ભગવાન શ્રી ગણેશને દૂર્વા અર્પણ કરો.
- બુધવારના દિવસે લીલું ઘાસ કે પાલક ગાયને આપો.
- દરરોજ 108 વખ બુધના બીજ મંત્રનો જાપ કરવાથી બુદ્ધિ અને વ્યાપારમાં વૃદ્ધિ થાય છે.