/બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન 2026: 8 ઓગસ્ટથી આ 5 રાશીઓને મળશે ઇચ્છિત સફળતા, બુધ ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર!

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનની જેમ નક્ષત્ર પરિવર્તનને પણ વિશેષ અને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ગ્રહોના નક્ષત્ર પરિવર્તનનો પ્રભાવ તમામ 12 રાશિના જાતકો પર પડે છે. ગ્રહોનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વ્યક્તિના જીવનને પ્રભાવિત કરે છે. પંચાંગ અનુસાર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યાં છે. બુધ 8 ઓગસ્ટ 2026ના પુનર્વસુ નક્ષત્રમાંથી નીકળી પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
પુષ્ય નક્ષત્રના રાજા માનવામાં આવે છે. બુધ બુદ્ધિ, તર્ક, સંવાદ અને વ્યાપારના કારક ગ્રહ છે. બુધનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં જવું જ્ઞાન, કરિયર, આર્થિક સમૃદ્ધિ અને વ્યાવસાયિક મામલા માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન વૃષભ, મિથુન, કર્ક, કન્યા અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે રોકાણ અને કરિયર સાથે જોડાયેલા મામલામાં શુભ પરિણામ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકોને આર્થિક દ્રષ્ટિએ મજબૂત કરી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલું ધન પરત મળી શકે છે. કારોબારમાં નવી ડીલ થઈ શકે છે. ભવિષ્યમાં લાભ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
બુધ મિથુન રાશિના સ્વામી માનવામાં આવે છે. તેમના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી મિથુન રાશિના જાતકોના વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવી શકે છે. મીડિયા, માર્કેટિંગ, લેખન, લો અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. આવકના વધારાના સ્ત્રોત બની શકે છે.
કર્ક રાશિ
બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કર્ક રાશિના જાતકોને નવી જવાબદારી કે નોકરીની ઓફર અપાવી શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરનાર માટે આ સમય આપસી તાલમેલ અને લાભ વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ પણ બુધની રાશિ છે. તેવામાં બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ કરાવી શકે છે. લાંબા સમયથી કોઈ નવો વ્યવસાય કે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમય અનુકૂળ છે. જૂના રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને આ સમયે પદ-પ્રતિષ્ઠા અને આર્થિક પ્રગતિનો લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન કે પગાર વધારાનો લાભ મળી શકે છે. પરિવારમાં ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત આવી શકે છે. સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાની સંભાવના છે.