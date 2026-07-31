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બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન 2026: 8 ઓગસ્ટથી આ 5 રાશીઓને મળશે ઇચ્છિત સફળતા, બુધ ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર!

8 ઓગસ્ટ 2026ના ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ પુનર્વસુમાંથી નીકળી પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. પુષ્યને નક્ષત્રોના રાજા માનવામાં આવે છે. બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન જ્યોતિષમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ ગોચર મિથુન, વૃષભ, કર્ક, કન્યા અને વૃષિક સહિત પાંચ રાશિઓ માટે લાભદાયક રહેવાનું છે. આ જાતકોને આર્થિક દ્રષ્ટિએ લાભ થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:14 PM IST
બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન 2026: 8 ઓગસ્ટથી આ 5 રાશીઓને મળશે ઇચ્છિત સફળતા, બુધ ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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