/Budh Parivartan 2026: 21-22 જૂને બુધની ચાલમાં મહા-પરિવર્તન, 4 રાશિના જાતકોને થશે જબરદસ્ત ધનલાભ!

Budh Parivartan 2026: જ્યોતિષમાં બુદ્ધિ, વેપાર, સંવાદ અને વિવેકના કારક ગ્રહ બુધનું રાશિ પરિવર્તન ખાસ માનવામાં આવે છે. 21 જૂન અને 22 જૂન એટલે કે બે દિવસ બુધની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં 21 જૂને જ્યાં બુધનું દક્ષિણની તરફ ક્રાંન્તિવૃત્ત પરિવર્તન થશે, તો 22 જૂને ગ્રહ મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરી જશે. પછી આ રાશિમાં બુધ 7 જુલાઈ સુધી બિરાજમાન રહેશે. ત્યારબાદ ફરી મિથુન રાશિમાં પરત ફરશે. જાણો આ ગોચરથી કઈ રાશિના જાતકોને જબરદસ્ત લાભ મળશે.
મેષ રાશિ (Aries Zodiac)
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર ફળયાદી સાબિત થશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. નોકરી કરનાર જાતકોને મોટી સફળતા મળશે. બિઝનેસમાં અચાનક બમ્પર લાભ પ્રાપ્ત થવાની આશા છે. કામના સિલસિલામાં કરવામાં આવેલી યાત્રા સફળ રહેશે.
મિથુન રાશિ (Gemini Zodiac)
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર શાનદાર રહેશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને આ સમયમાં તમારો બિઝનેસ ચમકી જશે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ પણ બની રહ્યો છે.
કન્યા રાશિ (Virgo Zodiac)
બુધનું ગોચર તમારી સુખ-સુવિધામાં વધારો કરશે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. તમારા ફસાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. તમને પૈતૃક સંપત્તિમાંથી લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. મકાન કે વાહન સુખ પ્રાપ્ત થશે. રોકાણથી મોટો લાભ થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ (Libra Zodiac)
તુલા રાશિના જાતકો માટે બુધની ચાલ અત્યંત લાભદાયક રહેશે. તમારા અટકી ગયેલા કામ પૂરા થવા લાગશે. તમને દરેક કામમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે. ધન-સંપત્તિમાં વધારો થશે. વેપાર કરતા જાતકો માટે આ સમય લાભકારી સાબિત થશે. કોઈ જૂના રોકાણથી સારો ધનલાભ થઈ શકે છે.
બુધને મજબૂત કરવાના સરળ ઉપાય
બુધને મજબૂત કરવા માટે દરેક બુધવારે ભગવાન ગણેશને દૂર્વા અર્પણ કરો.
આ દિવસે લીલા મગ, લીલા વસ્ત્ર અને લીલી બંગડીનું દાન પણ શુભ માનવામાં આવે છે.
આ સિવાય દરરોજ કે દર બુધવારે ॐ बुं बुधाय नमः' મંત્રનો જાપ 108 વખત જરૂર કરો.
(ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)