/શનિના ઘરમાં બુધ, આગામી 8 દિવસ આ 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ધનહાનિ થાય, જીવન દોજખ બની શકે

પુષ્ય નક્ષત્ર એ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખુબ જ શુભ ગણાય છે. જ્યારે બુધ એ બુદ્ધિ, સંવાદ, વાણી, વેપારના કારક ગ્રહ છે. બુધનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં જવું અનેક રાશિઓના જીવનમાં મોટા ફેરફાર લાવી શકે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 8 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 7.23 કલાકે બુધે પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને તે 16 ઓગસ્ટની રાતે 2.19 વાગ્યા સુધી અહીં રહેશે. ત્યારબાદ અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ 8 દિવસનો સમય નિર્ણયો, સંવાદ, આર્થિક મામલે વિશેષ રહી શકે છે.
3 રાશિવાળા માટે પડકારોવાળો સમય
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આમ તો બુધ અને શનિ મિત્ર ગ્રહો છે પરંતુ તેમના સ્વભાવમાં ઘણો ફરક છે. બુધ ઝડપથી ગોચર કરે છે. જ્યારે શનિ ધીમી ચાલ ચલે છે. શનિ ધૈર્ય અને કર્મના કારક છે જ્યારે બુધ વાણી અને બુદ્ધિના કારક છે. જેના કારણે આગામી 8 દિવસમાં 3 રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય, યાત્રા અને કામકાજના મામલે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો એ 3 રાશિઓ વિશે જેમણે 16 ઓગસ્ટ સુધી ખુબ સતર્ક રહેવું પડશે.
મિથુન રાશિ
કન્યા રાશિ
કુંભ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)