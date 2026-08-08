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શનિના ઘરમાં બુધ, આગામી 8 દિવસ આ 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ધનહાનિ થાય, જીવન દોજખ બની શકે

Budh Pushya Nakshatra Parivartan: આજથી બુદ્ધિ અને વાણીના કારક બુધ શનિનું ઘર એવા પુષ્ય નક્ષત્રમાં છે અને આગામી 8 દિવસ કેટલીક રાશિઓએ ખુબ સંભાળીને રહેવાની જરૂર રહેશે. જાણો કોણે સાવધાન રહેવું પડશે?

Written ByViral Raval
Published: Aug 08, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:04 AM IST
શનિના ઘરમાં બુધ, આગામી 8 દિવસ આ 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ધનહાનિ થાય, જીવન દોજખ બની શકે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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