/બુધ-શનિની કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ આ 4 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલીઓ, નોકરી-ધંધામાં કરાવશે મોટું નુકસાન!

Budh Shani Drishti Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 10 જૂન 2026ના રોજ બુધ અને શનિ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. બુધ-શનિનો આ ખાસ યોગ 4 રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવતો નથી. આ યોગની અશુભ અસરોના કારણે મેષ સહિત 4 રાશિના જાતકોને આર્થિક અને માનસિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Budh Shani Drishti Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દરેક ગ્રહ અને નક્ષત્રના પરિવર્તન અને તેનાથી બનતા શુભ-અશુભ યોગોનું વિશેષ મહત્વ છે. ગ્રહ-નક્ષત્રો સમયાંતરે પોતાની સ્થિતિ બદલતા રહે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 10 જૂન 2026ના રોજ બુધ અને શનિ એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના ખૂણા પર હાજર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોની આ વિશેષ સ્થિતિથી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે, જેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર જોવા મળશે. પરંતુ બુધ અને શનિનો આ યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ જ્યાં કેટલીક રાશિઓ માટે અનુકૂળ રહેશે, તો કેટલીક રાશિઓ માટે અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, બુધ-શનિના આ દ્રષ્ટિ યોગથી કઈ 4 રાશિના જાતકોને નુકસાન થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
10 જૂને બનનારો બુધ-શનિનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવતો નથી. નોકરીયાત જાતકોને કાર્યસ્થળ પર કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જ્યારે વેપારીઓને નાણાકીય લેવડદેવડમાં નુકસાન થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પિતા સાથેના સંબંધો બગડી શકે છે. આ ઉપરાંત માનસિક પરેશાનીઓનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. વિવાહિત જાતકોને લાઈફ પાર્ટનર સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના એવા જાતકો જેઓ બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, તેમના પર બુધ ભારે પડી શકે છે. આ સ્થિતિમાં બિઝનેસમાં નુકસાન થઈ શકે છે. જ્યારે નોકરીયાત જાતકોને નોકરીમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કૌટુંબિક જીવનમાં જમીનને લઈને ભાઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલું કામ કરનારાઓએ પણ આ સમયગાળા દરમિયાન રૂપિયાની લેવડદેવડમાં સાવધાન રહેવું પડશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધ-શનિનો આ યોગ આર્થિક નુકસાન કરાવી શકે છે. ખાસ કરીને જે જાતકો જમીન સાથે જોડાયેલા કાર્યો કરી રહ્યા છે, તેમણે ખૂબ જ સાવધાન રહેવું પડશે. કારણ કે આર્થિક નુકસાનની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં ઓછો નફો થશે, જેના કારણે માનસિક તણાવ રહેશે. આ ઉપરાંત જે લોકો લોખંડ સાથે જોડાયેલો બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, તેમણે પણ ખાસ સતર્ક રહેવું પડશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધ-શનિનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ સારો માનવામાં આવતો નથી. શનિ-બુધની આ સ્થિતિના કારણે જ્યાં બિઝનેસમાં આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડશે, ત્યાં પરિવારના સભ્યો સાથે પણ અણબનાવ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને પૂર્વજોની મિલકત સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં નુકસાનની સંભાવના છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)