Navpancham Yog: બુધ-શનિ બનાવશે શક્તિશાળી નવપંચમ યોગ, આ 4 રાશિઓ પર થશે ધન વર્ષા
Budh Shani Navpancham Yog Rashifal: 26 ઓક્ટોબરથી શનિ અને બુધ ગ્રહનો શક્તિશાળી નવપંચમ યોગ સર્જાશે. આ યોગ મિથુન સહિત 4 રાશિના લોકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. 26 તારીખ પછીનો સમય આ રાશિઓ માટે લાભકારી હશે.
Budh Shani Navpancham Yog Rashifal: દિવાળીના પર્વ પછી બુધ અને શનિ અત્યંત ફળદાયી નવપંચમ યોગ બનાવશે. આ યોગ બનતા જ કેટલીક રાશિના લોકોના જીવનમાં ફરીથી દિવાળી જેવું વાતાવરણ છવાઈ જશે. પંચાંગ અનુસાર શનિ અને બુધ દિવાળી પછી એકબીજાથી 120 ડિગ્રી કોણીય સ્થિતિમાં આવશે. આ શુભ યોગનું નિર્માણ 26 ઓક્ટોબર અને રવિવારથી થશે. બુધ અને શનિ જે નવપંચમ યોગનું નિર્માણ કરશે તે અત્યંત શક્તિશાળી અને ફળદાયી ઘટના હશે.
નવપંચમ યોગ બે ગ્રહો વચ્ચે ત્યારે બને છે જ્યારે તેઓ એકબીજાથી ત્રિકોણ ભાવમાં હોય. આ વખતે બુધ ગ્રહ શનિ ગ્રહથી પાંચમા સ્થાનમાં અને શનિ ગ્રહ બુધ ગ્રહથી નવમાં સ્થાનમાં સ્થિત હશે, જેના કારણે નમપંચમ યોગ બનશે. આમ તો આ યોગ બધી જ રાશિઓ માટે આ યોગ અનુકૂળ છે પરંતુ 4 રાશિના લોકોને આ યોગ જ્ઞાન, બુદ્ધિ, સૌભાગ્ય, વૈચારિક સ્પષ્ટતા, કરિયરમાં ઉન્નતી અને લાંબા સમય સુધી મળે તેવા લાભ આપનાર સાબિત થશે. તો ચાલો જમીને જણાવીએ આ ચાર રાશિ કઈ છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના નવપંચમ યોગ લાભ કરાવશે. 26 ઓક્ટોબર પછીનો સમય મિથુન રાશિ માટે સૌભાગ્ય લઈને આવશે. આવકમાં વૃદ્ધિ થવાના પ્રબળ યોગ છે. કોઈ મોટો લાભ થઈ શકે છે. અટકેલું પેમેન્ટ પરત મળશે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ વધશે. સંપત્તિ સંબંધિત નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. વાહન, ભૂમિ કે વિદેશી યાત્રા સંબંધિત લાભ પણ થઈ શકે છે
કન્યા રાશિ
બુધ અને શનિનો નવપંચમ યોગ કન્યા રાશિના લોકોની બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં જબરદસ્ત વધારો કરશે. વિચારોમાં સ્પષ્ટતા આવશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. જે લોકો નોકરીમાં છે તેમને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલી યોજના સફળ થઈ શકે છે. વેપારી વર્ગ માટે આ સમય લાભકારી છે રોકાણથી સારું રિટર્ન મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
આ યોગ કુંભ રાશિના લોકોના જીવનમાં નવીનતા લાવશે. આ સમય દરમિયાન વ્યવહાર અને વિચારમાં પરિપક્વતા આવશે. લેખન, ડિઝાઇનિંગ અને મેનેજમેન્ટ સાથે કામ કરતા લોકો માટે સમય અત્યંત શુભ. વેપારમાં મોટી ડિલ કે પાર્ટનરશીપ ફાઈનલ થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થવાના યોગ છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે પણ આ યોગ મહત્વપૂર્ણ હશે. આ યોગના પ્રભાવથી આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ કૌશલમાં વૃદ્ધિ થશે. નવી યોજનાઓ સફળ થશે. નોકરી કે વ્યવસાય માટે પ્રગતિનો સમય. રોકાણ માટે અનુકૂળ સમય. પારિવારિક જીવનમાં સ્થિરતા અને શાંતિ આવશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.
