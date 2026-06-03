/જેની રાહ જોવાતી હતી તે પૈસાનો વરસાદ કરતો યોગ બન્યો, આ રાશિવાળા બનશે અમીર! વેપાર-ધંધા, કરિયરમાં મળશે સફળતા

લક્ષ્મી નારાયણ યોગ અત્યંત શુભ અને ફળદાયી ગણાય છે. આ યોગ શુક્ર અને બુધના મિલનથી બને છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ જેની કુંડળીમાં આ યોગ બને છે તેમને જીવનમાં અપાર સફળતા મળે છે. આ યોગ આમ તો કુંડળીના કોઈ પણ ભાવમાં બની શકે છે. પરંતુ જ્યારે તે કેન્દ્ર (1,4,7,10) અથવા ત્રિકોણ (1,5,9) ભાવમાં બને તો ખુબ શુભ પ્રભાવ પાડે છે. વર્તમાનમાં આ શુભ યોગ મિથુન રાશિમાં બનેલો છે અને 8 જૂન સુધી તે રહેશે. જાણો આ યોગ કઈ રાશિના જાતકોને બંપર લાભ કરાવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિમાં બનેલો આ યોગ આ રાશિવાળાને વધુ ફાયદો કરાવી શકે છે. અટકેલા કામો પાર પડી શકે. કરિયર ઝડપથી આગળ વધશે. કાર્યસ્થળે ખુબ વખાણ થશે. પદોન્નતિના યોગ છે. નવું કામ શરૂ કરી શકો છો. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ કરિયરમાં અનેક સોનેરી તક લાવી શકે છે. તમારા માન સન્માનમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર સીનિયર્સનો પૂરેપૂરો સહયોગ મળશે. જે વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રયત્નો કરતા હશે તેમને બંપર સફળતા મળી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં પણ તગડો ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે પણ લક્ષ્મી નારાયણ યોગ કોઈ ચમત્કારથી કમ નહીં હોય. તમારી સુખ સુવિધાઓમાં વધારો થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી સારો લાભ થઈ શકે છે. કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે છે. કોઈ જૂના વાદ વિવાદની પતાવટ થઈ શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિવાળા માટે આ યોગ કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. મહેનત રંગ લાવશે. ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. જો તમે લાંબા સમયથી પ્રમોશનની રાહ જોતા હશો તો આ કામમાં તમને સફળતા મળી શકે છે. મનગમતી કંપનીમાં કામ કરવાની ઓફર મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)