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જેની રાહ જોવાતી હતી તે પૈસાનો વરસાદ કરતો યોગ બન્યો, આ રાશિવાળા બનશે અમીર! વેપાર-ધંધા, કરિયરમાં મળશે સફળતા

Lakshmi Narayan Yog: ગ્રહોના ગોચર અને ચાલમાં ફેરફારથી અનેક શુભ અશુભ યોગ બનતા હોય છે જેની અસર રાશિઓ પર પડે છે. આવો જ એક અત્યંત શુભ અને દુર્લભ યોગ બન્યો છે જે કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:20 AM IST
જેની રાહ જોવાતી હતી તે પૈસાનો વરસાદ કરતો યોગ બન્યો, આ રાશિવાળા બનશે અમીર! વેપાર-ધંધા, કરિયરમાં મળશે સફળતા
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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