Budh Shukra Yuti: મંગળની રાશિમાં બુધ શુક્રની યુતિથી 3 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી, ધનલાભ સાથે સફળતા મળવાના યોગ
Budh Shukra Yuti Rashifal: શુક્ર અને બુધ ગ્રહ જ્યારે કોઈ રાશિમાં એકસાથે બિરાજમાન હોય ત્યારે લક્ષ્મીનારાયણ યોગ બને છે. આ યોગ અત્યંત શુભ ગણાય છે. ટુંક સમયમાં આ યોગ સર્જાશે જે 3 રાશિના લોકોને શુભ ફળ પ્રદાન કરશે.
Trending Photos
Budh Shukra Yuti Rashifal: ગ્રહોનું જ્યારે રાશિ પરિવર્તન થાય છે તો તેની અસર દરેક રાશિના લોકોના જીવન પર જોવા મળે છે. આ સમયે કન્યા રાશિમાં બુધ અને સિંહ રાશિમાં શુક્ર-ગોચર કરે છે. ટૂંક સમયમાં જ બુધ અને શુક્રની યુતિ સર્જવાની છે. બુધ અને શુક્રની યુતિ મંગળની રાશિમાં બનશે. જ્યારે શુક્ર અને બુધ કોઈ એક રાશિમાં એક સાથે ગોચર કરે છે તો તેનાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બને છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ લક્ષ્મી નારાયણ યોગ અત્યંત શુભ યોગ માનવામાં આવે છે. બુધ અને શુક્રની આ શુભ યુતી કેટલીક રાશિ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુતીથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ સર્જવાનો છે. આ યોગ ઓક્ટોબર મહિનામાં બનશે. આ યોગના પ્રભાવથી 3 રાશિના લોકોને તેના જીવનમાં શુભ પરિણામ મળશે. જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાઓ પણ દૂર થવા લાગશે. અચાનક ધનલાભની સાથે કારકિર્દીમાં સફળતા પણ મળી શકે છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધ અને શુક્રની શુભ યુતિ ઓક્ટોબર મહિનામાં બનવાની છે. ઓક્ટોબર મહિનાથી આ 3 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી હશે.
3 રાશિઓ માટે ઓક્ટોરબર મહિનો શુભ
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળની રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુતિથી વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને લાભ થવાના યોગ બની રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ મોટી દિલ મળી શકે છે. ધનવૃદ્ધિ થવાની સંભાવના. કારકિર્દીમાં સારા વિકલ્પ મળી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંબંધ સુધરશે. આ સમય દરમિયાન મહત્વના નિર્ણય લઈ શકાય છે. વાતચીત દ્વારા સમસ્યાનો સમાધાન આવી શકે છે.
મકર રાશિ
મંગળની રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુવતી થી જે શુભ યોગ બનવાનો છે તે મકર રાશીના લોકોને પણ ફાયદો કરાવી શકે છે. કારકિર્દી સંબંધિત જવાબદારીઓ પર ફોકસ કરી શકાશે. બિઝનેસ સંબંધી મહત્વના નિર્ણય લઈ શકાય છે. ધનની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. પરિવારનો સપોર્ટ મળશે. આત્મવિશ્વાસનો અનુભવ થઈ શકે છે. કમાણી કરવાના નવા આઈડિયા સામે આવી શકે છે.
કુંભ રાશિ
મંગળની રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુવતીથી કુંભ રાશીના લોકોને પણ લાભ થઈ શકે છે. વેપારમાં આ સમય લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. તાર્કિક ડીમાં પણ સફળતા મળશે. વાતચીતની સ્કિલમાં સુધારો થશે. વાણીમાં મધુરતા જાળવી રાખવી. કારકિર્દીમાં નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને સારી ઓફર મળી શકે છે. જીવનમાં સુખ શાંતિ જળવાઈ રહેશે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે