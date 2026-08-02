/5 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, બુધ-સૂર્યનો બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે કરોડપતિ; કરિયરથી લઈ આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે મોટી સફળતા!

Budhaditya Rajyog 2026: બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે બુધ અને સૂર્ય ગ્રહ કુંડળીના કોઈભાવ કે રાશિમાં એકસાથે બિરાજમાન હોય છે. 5 ઓગસ્ટે બુધના કર્ક રાશિમાં ગોચર કરતાની સાથે જ બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. કારણ કે વર્તમાનમાં સૂર્ય પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં બિરાજમાન છે. આ યોગના બનવાથી રાશિચક્રની કેટલીક રાશિઓને જીવનમાં શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આજે અમે તમને આ જ રાશિઓ વિશે જાણકારી આપીશું.
મેષ રાશિ
બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ તમારા સુખ ભાવ એટલે કે ચોથા ભાવમાં થશે. તમને પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં તમે સફળતા મળશે અને આર્થિક સ્થિતિ પણ સુધારો છે. આ રાશિના કેટલાક જાતકો ઓગસ્ટ મહિનામાં વાહન ખરીદી શકે છે. માતા-પિતાનો ભરપૂર સહયોગ આ રાશિના જાતકોને મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
બુધના સ્વામિત્વવાળી મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધાદિત્ય યોગ સફળતાદાયક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા ધન ભાવમાં આ રાજયોગ બનશે, જેના કારણે આર્થિક લાભ મળવાના યોગ છે. વેપારીઓને મોટી ડીલ મળવાના સંકેતો છે, જ્યારે નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. આની સાથે જ તમારી તાર્કિક વાણીથી તમે સામાજિક સ્તરે પણ માન-સન્માન પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
કર્ક રાશિ
બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ તમારા પ્રથમ ભાવ એટલે કે લગ્ન ભાવમાં થશે. આ યોગના બનવાથી તમારા વ્યક્તિત્વમાં સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળશે. કેટલાક જાતકોને આ યોગ બન્યા બાદ મનપસંદ નોકરી મળી શકે છે. આર્થિક ઉન્નતિ મેળવવાની નવી તકો તમને મળી શકે છે. સમાજના પ્રતિષ્ઠિત લોકો સાથે આ રાશિના જાતકોનો સંપર્ક થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
શુક્રના સ્વામિત્વવાળી તુલા રાશિવાળાના કર્મ ભાવ એટલે કે 10મા ભાવમાં બુધાદિત્ય યોગ બનશે. આ યોગના બનવાથી કાર્યક્ષેત્રમાં તમે ખૂબ જ સક્રિય થશો અને તમારા કામની પ્રશંસા પણ સિનિયર્સ દ્વારા થઈ શકે છે. કેટલાક જાતકો નોકરી બદલવામાં સફળ થઈ શકે છે. વેપારીઓને પણ લાભ મળવાના યોગ છે. જે જાતકો પોતાનું કામ શરૂ કરવા માંગતા હતા તેઓ પણ સફળ થઈ શકે છે. તમારા સપના ઓગસ્ટ મહિનામાં પૂરા થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)