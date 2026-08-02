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  • /5 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, બુધ-સૂર્યનો બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે કરોડપતિ; કરિયરથી લઈ આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે મોટી સફળતા!

5 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, બુધ-સૂર્યનો બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે કરોડપતિ; કરિયરથી લઈ આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે મોટી સફળતા!

Budhaditya Rajyog 2026: બુધ ગ્રહ 5 ઓગસ્ટે મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે અને સૂર્યની સાથે બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. બુધાદિત્ય યોગના કારણે કઈ રાશિઓને જીવનમાં શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:08 PM IST
5 ઓગસ્ટથી આ રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, બુધ-સૂર્યનો બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે કરોડપતિ; કરિયરથી લઈ આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે મોટી સફળતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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