/દુ:ખના દિવસો પૂરા! આજથી આ 3 રાશિવાળા બંપર લાભ માટે તૈયાર થઈ જજો, અકલ્પનીય સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે!

Budh Uday: વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ બુધ 23મી મેના રોજ શનિવારે 8:01 PMના રોજ વૃષભ રાશિમાં ઉદિત અવસ્થામાં આવશે. બુધ 27 એપ્રિલે અસ્ત થયા હતા. જાણો કઈ રાશિઓને થશે ફાયદો.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, સંવાદ કુશળતા, શિક્ષણ, વેપાર, વાણી વગેરેના કારક ગ્રહ ગણાય છે. આવામાં બુધની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તેની તમામ રાશિના જાતકો પર અસર જોવા મળતી હોય છે. હાલ બુધ વૃષભ રાશિમાં અસ્ત અવસ્થા છે. જ્યારે 23મી મેના રોજ એટલે કે આજે બુધ ઉદિત અવસ્થામાં આવશે. બુધના ઉદિત થવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધના ઉદયથી ખુબ ફાયદો થવાની સંભાવના છે. આ રાશિના પાંચમા ભાવના સ્વામી થઈને પહેલા ભાવમાં બુધ ઉદિત થશે. બુધના ધન ભાવમાં ઉદિત થવાથી આ રાશિના જાતકોને લાભકારી રહેશે. આ રાશિવાળાને અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ થઈ શકે. રોકાણ વગેરે ક્ષેત્રોમાં લાભ થઈ શકે. આર્થિક મોરચે સારું રહેશે. જો કે રોકાણ થોડું સમજી વિચારી કરવું. આ ઉપરાંત તમે તમારી વાણી અને સંચાર કૌશલના બળ પર ઘણો લાભ કમાઈ શકો છે. માન સન્માન વધશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધની ઉદિત અવસ્થા ખુબ લાભકારી છે. બુધના અસ્ત થવાના કારણે તમારા જીવનમાં જેટલી સમસ્યાઓ આવતી હતી તેમાં હવે લાભ થઈ શકે છે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળી શકે છે. પરિવાર સાથે ચાલી રહેલી સમસ્યા પણ દૂર થઈ શકે છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ફાયદો થઈ શકે. આ રાશિના બારમા ભાવમાં બુધ ઉદિત થશે. આવામાં આ રાશિવાળાને વિદેશ વેપાર દ્વારા ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. આયાત નિકાસના વેપારમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. આ ઉપરાંત ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશમાં તક મળી શકે. નોકરીમાં લાભ થવાના સંકેત છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું ઉદિત થવું અનુકૂળ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં લાભ મળવાના યોગ બની રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા વધારવાની સાથે સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા જાતકોને લાભ મળી શકે છે. પરિવારની સાથે સારો સમય વીતી શકે છે. વાહન, ઘર સંપત્તિ ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. સુખ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. મિત્રો અને પરિવાર સાથે સારો સમય વીતી શકે. ઘરમાં કોઈ માંગલિક કામ થઈ શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)