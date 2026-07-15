/Budh Uday 2026: 25 જુલાઈ પછી આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય પકડશે રફતાર, કરિયર અને બિઝનેસમાં થશે જોરદાર કમાણી!

Budh Uday 2026: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ 1 જુલાઈ 2026થી અસ્ત અવસ્થામાં છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર બુધ એક શુભ ગ્રહ છે, જે બુદ્ધિ, સંચાર અને વ્યાપારના કારક પણ છે. જ્યોતિષ માન્યતા અનુસાર જ્યારે બુધ અસ્ત થાય છે તો આ ક્ષેત્ર પર વ્યાપક અને ઊંડી અસર થાય છે. પંચાંગ અનુસાર 25 જુલાઈ 2026ના બુધ ગ્રહ ઉદિત થશે. બુધના ઉદયનો આ સંયોગ વિશેષ રૂપથી શુભ છે, કારણ કે તે પોતાની સ્વરાશિ મિથુનમાં ઉદય થશે. જ્યોતિષ પ્રમાણે તેનાથી તેની શક્તિ વધઈ જશે અને ઘણી રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. આવો જાણીએ બુધ ઉદયથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
મિથુન રાશિ (Gemini)
25 જુલાઈ બાદ મિથુન રાશિના જાતકો માટે માહોલ બદલાઈ શકે છે. બુધ તમારી રાશિમાં ઉદય થશે. તેનો ફાયદો સૌથી પહેલા તમારા કામમાં જોવા મળી શકે છે. ઓફિસમાં તમને મહત્વ મળશે. બોસ તમારા કામની પ્રશંસા કરી શકે છે. અટવાયેલા કામમાં ગતિ આવશે. બિઝનેસ કરનારને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. કોઈ જૂનો સંપર્ક પણ મોટી તક અપાવી શકે છે. કમાણીના નવા માર્ગ ખુલી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને ઈન્ટરવ્યુ કે પરીક્ષામાં સારા પરિણામ મળી શકે છે. ઘરનો માહોલ પણ આ દરમિયાન સારો રહેશે.
કન્યા રાશિ (Virgo)
બુધ ગ્રહ કન્યા રાશિનો સ્વામી છે. તેથી તેનો ઉદય આ રાશિના જાતકો માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે. નોકરીમાં આગળ વધવાની તક મળશે. પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. બિઝનેસમાં જૂના ગ્રાહકો ફરી સક્રિય થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાનો યોગ છે. કમાણીમાં સુધાર થશે. કોઈ મોટો નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. ઘરમાં ખુશીઓનો માહોલ રહેશે.
તુલા રાશિ (Libra)
આ સમય તુલા રાશિના જાતકો માટે નવી તક લાવી શકે છે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઈન્ટરવ્યુમાં સફળતા મળવાનો યોગ છે. બિઝનેસમાં કોઈ નવી ડીલ હાથમાં આવી શકે છે. બહાર પણ કામ કરવાની તક મળી શકે છે. નવી સ્કીલ શીખવાથી ફાયદો મળશે. પરિવારનો સાથ મળશે. કોઈ અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ તમને કામ લાગશે. ઉતાવળની જગ્યાએ સમજદારીથી કરેલો નિર્ણય ફાયદો કરાવશે.
મકર રાશિ(Capricorn)
મકર રાશિના જાતકોની મહેનત રંગ લાવી શકે છે. ઓફિસમાં તમારી ઈમેજ મજબૂત થશે. કોઈ અટવાયેલો પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં નવી ડીલ મળવાની આશા છે. ભાગીદારીમાં સ્પષ્ટ વાત કરવી તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. કમાણી ધીમે-ધીમે વધી શકે છે. ખર્ચ પર કંટ્રોલ રહેશે. પરિવારમાં જવાબદારી વધશે, પરંતુ તમે તેને સંભાળી લેશો. સ્વાસ્થ્યને નજરઅંદાજ ન કરો. તમારા રૂટીનમાં સુધાર કરો.
કુંભ રાશિ (Aquarius)
બુધનો ઉદય કુંભ રાશિના જાતકોના ક્રિએટિવ વિચારને નવી ઉડાન આપી શકે છે. નોકરીમાં તમારી ઓળખ મજબૂત થશે. ટીમની સાથે કામ કરવું સરળ રહેશે. બિઝનેસમાં નવો વિચાર સારો ફાયદો અપાવી શકે છે. ઓનલાઈન કામ કરનારને સારી તક મળી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. કોઈ નવા પ્રોજેક્ટમાં વધારાની કમાણી થવાનો સંકેત છે. સંબંધોમાં અંતર દૂર થશે. ઘરમાં સારો માહોલ રહેશે. યોગ્ય સમયે લેવાયેલો નિર્ણય તમને ફાયદો કરાવી શકે છે.