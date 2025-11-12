Prev
18 દિવસ ઉલટી ચાલ ચલશે ગ્રહોના રાજકુમાર, આ લોકોના જીવનમાં ધરખમ ફેરફાર આવશે, દુશ્મનો હારશે

વેપાર, વાણી, સંવાદના કારક ગ્રહ બુધ વક્રી થયા છે. મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકમાં બુધની ઉલ્ટી ચાલ લોકોના જીવન પર મોટી અસર પાડશે. તમામ 12 રાશિઓ પર વક્રી બુધની શું અસર થશે તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 12, 2025, 10:10 AM IST

જ્યોતિષના જણાવ્યાં મુજબ 10 નવેમ્બર 2025ના રોજથી બુધ વક્રી થયા છે. હવે 29 નવેમ્બરની રાતે 11.07 કલાક પર વૃશ્ચિકમાં માર્ગી  થશે. બુધનું મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકમાં વક્રી થવું ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. ખાસ કરીને વાણી, વેપાર, આર્થિક સ્થિતિ પર મોટી અસર થશે. બુધ 18 દિવસ સુધી વૃશ્ચિક રાશિમાં રહેશે. તેની 12 રાશિઓ પર શું શુભ અને અશુભ અસર પડશે તે પણ જાણો. 

બુધની વક્રી રાશિઓ પર અસર

મેષ રાશિ
બુધ વક્રી થવાથી મેષ રાશિના જાતકોના કામમાં વિલંબ થવાની શક્યતા રહેશે. આ દરમિયાન તમે પૈસા અને સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, કોઈ સંકટ આવી શકે છે. ન ગમતી ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. 

વૃષભ રાશિ
બુધની ઉલ્ટી ચાલ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. અનેક સ્ત્રોતોથી પૈસા મળશે. કોઈ વિવાદીત મામલામાં તમારી જીત  થઈ શકે છે. તમારી કલમ અને ભાગ્ય પૂરેપૂરો સાથ આપશે. 

મિથુન રાશિ
બુધની વક્રી ચાલ આ રાશિના જાતકો માટે મિક્સ અસર આપનારી રહી શકે છે. ધૈર્યથી કામ કરશો તો સફળતા મળશે. બીજાની મદદ કરવું લાભકારી રહેશે. દુશ્મન તમારા પર હાવિ થવાની કોશિશ કરશે પરંતુ નિષ્ફળ રહેશે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે. ઉતાવળમાં કોઈ કામ કરવું નહીં. 

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે બુધનું વક્રી થવું એ જીવનમાં રોમાન્સ વધારશે. જ્ઞાન વધારશે. કોઈ વડીલ કે ગુરુની મદદ મળી શકે છે. સંતાન તરફથી સુખ મળશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધશે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધની ઉલ્ટી ચાલ ભૂમિ-સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે. વાહન સુખ મળશે. પરંતુ આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સમજી વિચારીને ખર્ચ કરો. 

કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને બુધની ઉલ્ટી ચાલ ભાઈ બહેન જોડે પ્રેમ વધારશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ફ્રેશ મહેસૂસ કરશો. સંબંધોમાં તાલમેળ તમને ખુશ રાખશે. કરિયર માટે સમય સામાન્ય છે. 

તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે વક્રી બુધ ધનલાભ કરાવશે. બેંક બેલેન્સ વધશે. પરિવારમાં ખુશહાલી રહેશે. તમારા દુશ્મનો પર જીત મેળવવામાં સફળ રહેશો. તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા સારી રહેશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ
બુધની ઉલ્ટી ચાલ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને માન સન્માન અપાવશે. ધનલાભ થશે. પરંતુ તમારો સ્વભાવ જ તમારો દુશ્મન બની શકે છે. સ્વાર્થી અને તોફાની હોવું કારણ વગરના જોખમ લેવા એ તમને નુકસાન કરાવી શકે છે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે બુધની વક્રી ચાલ તમને પદ પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા અપાવશે. પૈસા સંભાળીને રાખો. ઉતાવળ કરવાથી બચો. ખર્ચા વધશે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે વક્રી બુધનો પ્રભાવ આર્થિક લાભ વધારનારો રહેશે. તમારી આવક વધશે. સંતાનની પ્રગતિ થશે. કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. 

કુંભ રાશિ
બુધની વક્રી ચાલ કુંભ રાશિવાળા માટે કરિયરમાં સફળતા લાવશે. નવી તકો મળશે. નવી નોકરી કે નવા કામ, પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ થઈ શકે છે. નવી ચીજો શીખવા માટે સારો સમય છે. લાલચ કરવાથી બચો. કોઈનો ખોટો ફાયદો ન ઉઠાવો. 

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો બુધના વક્રી રહેવા દરમિયાન પોતાને ભાગ્યશાળી મહેસૂસ કરશે. આર્થિક લાભ થશે. કામ સરળતાથી થશે. પરિવાર તરફથી મદદ મળશે. ધર્મ કર્મમાં રસ વધશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

