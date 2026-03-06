Surya Budh Yuti: પલટાઈ જશે આ 4 રાશિઓની કિસ્મત! 7 માર્ચે બનશે અતિશુભ બુધાદિત્ય રાજયોગ, થશે જબરદસ્ત ફાયદો
Budhaditya Yog 2026: 7 માર્ચ 2026 ના રોજ સૂર્ય અને બુધની યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ બની રહ્યો છે. જાણો મેષ, મિથુન, સિંહ, તુલા અને ધનુ રાશિના જાતકોના કરિયર, ધન અને ભાગ્ય પર તેની શું અસર પડશે.
Budhaditya Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં જ્યારે સૂર્ય અને બુધ એક જ રાશિમાં સાથે આવે છે ત્યારે બુધાદિત્ય યોગ બને છે. 7 માર્ચ 2026, શનિવારે સાંજે 4:29 કલાકે સૂર્ય અને બુધ એક જ ડિગ્રી પર રહેશે. આ સ્થિતિને ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ યોગથી કેટલીક રાશિના લોકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે, ખાસ કરીને ધન અને કરિયરની બાબતમાં...
સૂર્યને પદ, પ્રતિષ્ઠા અને આત્મવિશ્વાસનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે બુધ બુદ્ધિ, વેપાર અને સંવાદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે આ બંને ગ્રહો મળે છે ત્યારે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત બને છે અને મહેનતનું ફળ મળવાની શક્યતા વધે છે. તો ચાલો જાણીએ કે બુધાદિત્ય યોગ બનવાથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
કઈ રાશિઓને થશે ફાયદો?
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે નોકરી અને કરિયરની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા લોકોને સફળતા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારાના યોગ છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિ માટે વેપાર અને રોકાણની બાબતમાં આ યોગ શુભ માનવામાં આવે છે. અટવાયેલા નાણાં પાછા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થવાના સંકેત છે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
આ યોગથી સિંહ રાશિના લોકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. રાજનીતિ અથવા પ્રશાસન સાથે જોડાયેલા લોકોને નવી જવાબદારી કે પદ મળી શકે છે. પૌતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાના સંકેત છે અને સમાજમાં માન-સન્માન પણ વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. નવા સ્ત્રોતો દ્વારા કમાણીની તકો મળી શકે છે. ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમારા કામ સરળ બનશે. આર્થિક બાબતોમાં આ સમય સકારાત્મક રહી શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ મળી શકે છે. શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકો માટે સમય સાનુકૂળ રહેશે. ધાર્મિક યાત્રાના યોગ પણ બની શકે છે. સાહસ અને આત્મબળમાં વૃદ્ધિ જોવા મળી શકે છે.
