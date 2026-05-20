/ધનદાતા શુક્રની રાશિમાં બન્યો બુધાદિત્ય રાજયોગ, આ રાશિઓને કરશે માલામાલ; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલાં!

Budhaditya Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વૃષભ રાશિમાં બુધ અને સૂર્યની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થયું છે. આવી સ્થિતિમાં આ 5 રાશિઓને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
Budhaditya Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દરેક ગ્રહ એક નિશ્ચિત સમયગાળા પછી રાશિ પરિવર્તન કરે છે, જેની અસર 12 રાશિઓની સાથે વૈશ્વિક સ્તરે પણ કોઈને કોઈ રીતે જોવા મળે છે. એવી જ રીતે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દર મહિને અને ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ દર 15 દિવસે રાશિ પરિવર્તન કરે છે. બુધ અને સૂર્યની સ્થિતિમાં બદલાવની અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે જોવા મળે છે. આ સમયે બન્ને ગ્રહો શુક્રની રાશિ વૃષભમાં બિરાજમાન છે.
આવી સ્થિતિમાં વૃષભ રાશિમાં બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ રાજયોગના નિર્માણથી 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો પ્રભાવ જોવા મળવાનો છે. પરંતુ આ 5 રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાની સાથે-સાથે ધનલાભ થઈ શકે છે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધારે કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ બુધાદિત્ય રાજયોગ બનવાથી કઈ રાશિના જાતકોને લાભ મળી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્યને આત્મા, પિતા, માન-સન્માન, સરકારી નોકરી, નેતૃત્વ અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય વગેરેના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે બુધને બુદ્ધિ, સંચાર, વ્યાપાર, તર્ક, બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને વાણીના મુખ્ય કારક માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોની યુતિથી બનેલો બુધાદિત્ય રાજયોગ આ ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ પ્રભાવ પાડી શકે છે. નોંધનીય છે કે, આ રાજયોગ 15 મેના રોજ બન્યો હતો, જે 29 મે સુધી ચાલશે. ત્યારબાદ બુધ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે બુધાદિત્ય રાજયોગ ઘણી રીતે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. સૂર્ય દેવ ધન ભાવના સ્વામી અને બુધ મહેનતના સ્વામી થઈને લાભ સ્થાનમાં સ્થિત છે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિના જાતકોના લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સાથે-સાથે સમાજમાં માન-સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરીયાત જાતકો માટે પણ આ સમયગાળો ઘણો લાભદાયી હોઈ શકે છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનતનું ફળ તમને મળી શકે છે. આ સાથે જ પ્રમોશન, ઇન્ક્રીમેન્ટ અને પગાર વધારાના પણ યોગ બની રહ્યા છે. વેપારમાં તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી રણનીતિના માધ્યમથી લાભ કમાઈ શકો છો. સમાજમાં પદ અને પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો લાભદાયી હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે. આ રાશિના દસમા ભાવમાં સૂર્ય ખૂબ જ શક્તિશાળી હોઈ શકે છે. આ સાથે જ બુધ ધન ભાવના સ્વામી છે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિના જાતકો માટે બુધાદિત્ય રાજયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અપાવી શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસ કરતા જાતકો માટે આ સમયગાળો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તમારા સંબંધો સારા થઈ શકે છે. જેનાથી તમે તમારા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. અચાનક ધનલાભના પણ યોગ બની રહ્યા છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ માટે સૂર્ય અને બુધ ભાગ્ય સ્થાનમાં સ્થિત છે. આવી સ્થિતિમાં આ રાશિના જાતકોને નસીબનો પૂરો સાથ મળી શકે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો લાભદાયી હોઈ શકે છે. તમારી વિચારસરણીમાં સકારાત્મક વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી તમે તમારા કરિયરને લઈને કંઈક સારો નિર્ણય લઈ શકો છો.
ધન રાશિ
ધન રાશિમાં સૂર્ય છઠ્ઠા ભાવમાં હોવાથી તમને સારું ફળ મળી શકે છે. તમને તમારા શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જે સમસ્યાથી પરેશાન હતા, હવે તેનો ઉકેલ મળી શકે છે. સરકારી અને સેવાકીય કાર્યોમાં અપાર સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વહીવટી સેવાઓ, વકીલાત, તબીબી કે મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા ક્ષેત્રોના જાતકોને લાભ મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિમાં સૂર્ય અને બુધ ત્રીજા ભાવમાં બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. બુદ્ધિમાન, નીડર, આત્મવિશ્વાસુ હોવાની સાથે-સાથે તમે પ્રભાવશાળી બની શકો છો. આવી સ્થિતિમાં તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળ થઈ શકો છો. નેતૃત્વ કરવાની ક્ષમતા અને સાહસમાં વધારો થઈ શકે છે. જેના લીધે તમારા કરિયર પર સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)