Budhaditya Yog: સૂર્ય-બુધની યુતિથી ચમકશે આ 5 રાશિઓની કિસ્મત, બુધાદિત્ય યોગ આપશે ધન અને સુખ-સમૃદ્ધિ!
Surya Budh Yuti 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, 7 માર્ચ 2026ના રોજ સૂર્ય અને બુધ એકસાથે બિરાજમાન થશે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્ય અને બુધ આ યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, આ બુધાદિત્ય રાજયોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે અત્યંત લાભકારી સાબિત થશે.
Trending Photos
Surya Budh Yuti 2026: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 7 માર્ચ 2026ના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને બુદ્ધિના દાતા બુધ એકબીજાની ખૂબ જ નજીક આવશે. જ્યારે પણ સૂર્ય અને બુધની યુતિ થાય છે, ત્યારે બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થાય છે. આ રાજયોગને જ્યોતિષમાં અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, સૂર્ય અને બુધની યુતિથી કઈ 5 રાશિઓના જાતકોનો ભાગ્યોદય થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને બુધની યુતિ કરિયરમાં નવી તકો લઈને આવશે. જો તમે સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યા છો અથવા ઉચ્ચ પદની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે અને સમાજમાં તમારા કાર્યોની પ્રશંસા થશે.
મિથુન રાશિ
બુધ મિથુન રાશિનો સ્વામી હોવાથી આ યુતિ તમારા માટે વિશેષ લાભકારી રહેશે. વેપારીઓ માટે રોકાણ કરવાનો આ સૌથી સારો સમય છે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે અને અટકેલા રૂપિયા પાછા મળી શકે છે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે, જેનાથી તમે બગડેલા કામ સુધારી શકશો.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય તમારી રાશિનો સ્વામી છે, તેથી આ યુતિથી તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. પૂર્વજોની મિલકતને લગતા વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે. જો તમે રાજકારણ કે મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છો, તો તમને મોટું પદ કે મોટી જવાબદારી મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ બુધાદિત્ય રાજયોગ આવકના નવા સ્ત્રોત ખોલનારો સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. જે લોકો સર્જનાત્મક કાર્યો કે કલા સાથે જોડાયેલા છે, તેમને આ સમયગાળા દરમિયાન વિશેષ ખ્યાતિ અને આર્થિક લાભ મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-બુધની યુતિ ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરનારી રહેશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે અને લાંબા અંતરની યાત્રાઓ સુખદ અને લાભદાયી રહેશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રયત્નશીલ વિદ્યાર્થીઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે