Dhanteras 2025: માં લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા ધનતેરસ પર ખરીદી શકો છો આ 5 વસ્તુઓ, આખું વર્ષ ઘરમાં વરસશે ધન-ધાન્ય
Dhanteras 2025: ધનતેરસના દિવસે સોના કે ચાંદીની વસ્તુ ખરીદી ન શકો તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એવી 5 સામાન્ય વસ્તુઓ પણ છે જેને ધનતેરસના દિવસે ખરીદવાથી માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે. આ વસ્તુઓ ઘરમાં આવે તો સૌભાગ્ય વધારે છે. આ 5 વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
Dhanteras 2025: હિન્દુ ધર્મમાં ધનતેરસનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. જે ધન અને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. ધનતેરસથી પાંચ દિવસના દીપોત્સવનો પ્રારંભ થાય છે. દીપોત્સવ ભાઈબીજ સાથે સમાપ્ત થાય છે. પંચાંગ અનુસાર કૃષ્ણ પક્ષની તેરસની તિથિના દિવસે ધનતેરસ ઉજવવામાં આવે છે આ વર્ષે 18 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ધનતેરસ ઉજવાશે. ધનતેરસના દિવસે માં લક્ષ્મી, ભગવાન કુબેર અને ધનવંતરી દેવની પૂજા કરવાનું મહત્વ હોય છે. સાથે જ આ દિવસે સોનું, ચાંદી, વાસણ, નવા વાહનની પણ ખરીદી કરવી શુભ ગણાય છે.
જોકે સોના, ચાંદી જેવી મોંઘી વસ્તુથી જ નહીં પરંતુ માં લક્ષ્મીને સસ્તી વસ્તુ ખરીદીને પણ પ્રસન્ન કરી શકાય છે. ધનતેરસના દિવસે કેટલીક વિશેષ અને સામાન્ય ગણાતી વસ્તુઓ ખરીદવી પણ શુભ ગણાય છે. માન્યતા છે કે ધનતેરસના દિવસે આ વસ્તુઓ ઘરમાં લાવવાથી ધન, ધાન્ય અને સૌભાગ્ય વધે છે. સોનાના ભાવ જે રીતે વધ્યા છે તેને જોતા આ વર્ષે જો સોના કે ચાંદીની વસ્તુ ન ખરીદી શકો તો ચિંતા કર્યા વિના અહીં દર્શાવેલી કોઈ એક વસ્તુ પણ ખરીદી શકો છો. આ વસ્તુ ઘરમાં લાવવાથી પણ માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે.
ધનતેરસની શુભ ખરીદી
આખા ધાણા
ધનતેરસના દિવસે આખા ધાણા ખરીદવા અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આમ કરવાથી માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે અને ઘરમાં ધન, ધાન્યની વૃદ્ધિ થાય છે. કહેવાય છે કે દિવાળીના દિવસે ધનતેરસે ખરીદેલા ધાણા માં લક્ષ્મીને અર્પણ કરવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બને છે અને જીવનમાં પૈસાની ખામી રહેતી નથી.
હળદરની ગાંઠ
ધનતેરસના દિવસે હળદરની ગાંઠ ખરીદવાનું પણ મહત્વ રહેલું છે. તેનાથી ભગવાન વિષ્ણુ અને માં લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ધનતેરસના દિવસે માં લક્ષ્મીને હળદરની ગાંઠ અર્પણ કરવાથી લાભ થાય છે. પૂજામાં રાખેલી હળદરની ગાંઠ લાલ કે પીળા કપડામાં બાંધીને તિજોરીમાં રાખી દેવી જોઈએ. તેનાથી ધન સંપત્તિ વધે છે.
ગોમતી ચક્ર
ધનતેરસના દિવસે ગોમતી ચક્ર ખરીદવું પણ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે ગોમતી ચક્રમાં લક્ષ્મીનું પ્રતીક છે જો ધનતેરસના દિવસે તેને ખરીદીને ઘરમાં રાખવામાં આવે તો સુખ, સમૃદ્ધિ અને ખુશહાલી વધે છે. ધનતેરસના દિવસે ગોમતી ચક્ર લઈ લક્ષ્મી પૂજામાં તેને રાખવું જોઈએ અને ત્યાર પછી તેને તિજોરીમાં મૂકી દેવું.
શમીનો છોડ
ધનતેરસના દિવસે શમીનો છોડ ઘરે લાવવો અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ છોડ ભગવાન શિવ અને શનિદેવને પ્રિય છે ઘરમાં શમીનો છોડ લાવી તેને વાવવાથી સકારાત્મક ઊર્જા વધે છે અને નકારાત્મક શક્તિઓ દૂર થાય છે. શમીનો છોડ લાવી તેને ઘરની ઉત્તર કે પૂર્વ દિશામાં વાવી દેવો જોઈએ.
સાવરણી
ધનતેરસના દિવસે સાવરણી ખરીદવી અત્યંત શુભ ગણાય છે સાવરણીને માં લક્ષ્મીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. સાવરણી ધનતેરસના દિવસે ખરીદવાથી નકારાત્મકતા અને દરિદ્રતા દૂર થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ધનતેરસના દિવસે નવી સાવરણી ખરીદવાથી શુભ યોગ બને છે અને ઘરમાં માં લક્ષ્મીનો વાસ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
