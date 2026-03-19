Chaitra Navratri 2026: ચૈત્ર નવરાત્રીના 4 ચમત્કારી ઉપાયો, આ ઉપાયો કરનારની મનોકામના માતાજી પુરી કરે તેવી છે માન્યતા
Chaitra Navratri 2026: શાસ્ત્રો અનુસાર ચૈત્ર નવરાત્રી દરમિયાન આ ઉપાયો કરવામાં આવે તો વ્યક્તિને તેના જીવનમાં આવેલી સમસ્યાથી મુક્તિ મળી શકે છે. જીવનની કોઈપણ સમસ્યા હોય તેનું સમાધાન આ ઉપાયો દ્વારા મળી જાય તેવી માન્યતા છે. ચાલો ચૈત્ર નવરાત્રીના ચમત્કારી ઉપાયો વિશે જાણીએ.
Chaitra Navratri 2026: ચૈત્ર નવરાત્રીમાં માતાજીની આધારના કરવાથી સુખ, સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દરેકના જીવનમાં કોઈ ને કોઈ સમસ્યા રહેતી હોય છે. ઘણા લોકો આર્થિક તંગીથી પરેશાન હોય છે તો કેટલાક લોકો સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાથી ત્રસ્ત હોય છે, કેટલાક લોકોને લગ્ન સંબંધિત સમસ્યા નડતી હોય છે. આવી કોઈપણ સમસ્યા હોય તેનું સમાધાન આ જ્યોતિષીય ઉપાય દ્વારા મળી જાય છે તેવું માનવામાં આવે છે. આ ઉપાય નવરાત્રી દરમિયાન શ્રદ્ધાથી કરવાના હોય છે. માતાજીની કૃપાથી આ ઉપાયો કરનારની મનોકામના અચૂક પુરી થાય છે.
આ વર્ષે ચૈત્ર નવરાત્રીનો પ્રારંભ ગુરુવાર અને 19 માર્ચ 2026 થી થયો છે. નવરાત્રીનું સમાપન 27 માર્ચ 2026 અને રામનવમીના દિવસે થશે. આ નવ દિવસ માં દુર્ગાની ઉપાસના કરવાની હોય છે. જો તમારા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા ચાલી રહી હોય તો તેના સમાધાન માટે નવરાત્રીના 9 દિવસ દરમિયાન તમે આ ઉપાયો પણ કરી શકો છો. તેનાથી જીવનની સમસ્યાનું સમાધાન મળતું હોવાનું માનવામાં આવે છે. જીવનની સમસ્યા દુર કરતાં ઉપાયો કયા છે ચાલો જાણીએ.
શીઘ્ર લગ્ન માટે ઉપાય
જો કોઈ વ્યક્તિના લગ્ન નક્કી થવામાં વારંવાર બાધા આવતી હોય અને લગ્ન નક્કી ન થતા હોય અથવા કોઈના દાંપત્યજીવનમાં સમસ્યાઓ ચાલતી હોય તો આ બંને સમસ્યા માટે નવરાત્રીમાં આ ઉપાય કરી શકાય છે. તેના માટે નવરાત્રીના નવ દિવસ સુધી બીલી પત્ર લઈ તેના ત્રણેય પાન પર કામ નામ લખો અને આ પાન મંદિરમાં અર્પણ કરો. આ ઉપાયથી શીઘ્ર વિવાહના યોગ બને છે.
પરિવારનો ક્લેશ દુર કરવાનો ઉપાય
જો પરિવારમાં અકારણ ક્લેશ રહેતો હોય, ઘરના સભ્યો વચ્ચે વારંવાર વિવાદ થતા હોય તો ઘરની શાંતિ અને પરિવારની એકતા માટે નવરાત્રીમાં આ ઉપાય કરો. ઉપાય માટે ઘરના મુખ્ય વ્યક્તિએ નવરાત્રીના નવ દિવસ બીલીના ઝાડની નીચે શુદ્ધ ઘીનો દીવો કરવો.
આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાનો ઉપાય
ઘરની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન રહેતી હોય, ઘરમાં પૈસાની તંગી રહેતી હોય અથવા ઘરમાં ધન ટકતું ન હોય તો નવરાત્રીમાં આ ઉપાય કરો. તેના માટે લાલ કપડું લઈ તેમાં 5 લવિંગ, 5 સોપારી અને 5 એલચી રાખી પોટલી બનાવો અને ઘરના મંદિરમાં રાખો. 9 દિવસ તેની પૂજા માતાજી સાથે કરો અને પછી રામનવમીના દિવસે ઉથાપન કરી તેને તિજોરીમાં પધરાવી દો.
નોકરી-વેપારમાં લાભ માટેનો ઉપાય
નોકરી કે વેપારમાં મહેનત કરવા છતાં પ્રમોશન, પગાર વધારો, વેપારમાં નફા જેવા ફાયદા ન થતા હોય, કરિયરમાં વારંવાર બાધા આવતી હોય તો તેનાથી મુક્તિ મેળવવા માટે નવરાત્રીમાં રોજ સ્નાન કરી મંદિરમાં ઘીનો દીવો કરી પોતાના માથા પરથી 2 લવિંગ 7 વખત ઉતારી માતાજીની ચરણોમાં પધરાવી દો. સંધ્યા સમયે આ લવિંગને કપૂર સાથે સળગાવી દો.
આ ઉપાયો કરવા ઉપરાંત નવરાત્રીમાં 9 દિવસ દરમિયાન સાત્વિક આહાર લેવો, ક્રોધ ન કરવો, જરૂરીયાત મંદોની મદદ કરવા જેવા કાર્ય કરવાથી પણ માતાજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
