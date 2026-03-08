Chaitra Navratri 2026: કઈ તારીખથી શરુ થશે ચૈત્ર નવરાત્રી 2026? જાણો આ નવરાત્રીમાં કેવી રીતે કરવાની હોય પૂજા
Chaitra Navratri 2026: વર્ષ દરમિયાન આવતી 4 નવરાત્રીમાંથી એક ચૈત્ર નવરાત્રી પણ છે. આ નવરાત્રીનું વિશેષ મહત્વ છે. આ વર્ષે ચૈત્ર નવરાત્રી કઈ તારીખથી શરુ થશે, આ નવરાત્રીનું મહત્વ શું છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
- આ વર્ષે ચૈત્ર નવરાત્રી કઈ તારીખથી શરુ થશે?
- ચૈત્ર નવરાત્રીમાં જપ, વ્રત અને તપનું મહત્વ.
- આ નવરાત્રીમાં પણ ઘરમાં ઘટ સ્થાપન કરવામાં આવે છે.
Chaitra Navratri 2026: વર્ષ દરમિયાન ચાર નવરાત્રી આવે છે. જેમાં આસો મહિનામાં આવતી નવરાત્રી, મહા મહિનામાં આવતી નવરાત્રી, અષાઢ મહિનાની નવરાત્રી અને ચૈત્ર નવરાત્રીનો સમાવેશ થાય છે. ચૈત્ર નવરાત્રીનું શાસ્ત્રોમાં વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. આ નવરાત્રીમાં પણ દેવીના નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરવાની હોય છે. ચૈત્ર નવરાત્રીમાં જપ, વ્રત અને તપનું મહત્વ છે. ગણતરીના દિવસોમાં જ વર્ષ 2026ની ચૈત્ર નવરાત્રીનો પ્રારંભ થશે.
ગુજરાતી પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે ચૈત્ર નવરાત્રીનો પ્રારંભ 19 માર્ચ અને ગુરુવારથી થશે. નવરાત્રી 27 માર્ચ 2026 સુધી ચાલશે. ચૈત્ર મહિનાની એકમ થી રામ નવમી સુધી ચૈત્ર નવરાત્રીના વ્રત કરવામાં આવશે. ચૈત્ર નવરાત્રી દરમિયાન માં દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની પૂજા અને ઉપાસના શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાથી વ્યક્તિના જીવનમાંથી ગ્રહ દોષ સહિતની બાધાઓ દૂર થતી હોવાની માન્યતા છે. આ નવરાત્રીમાં પણ ઘરમાં ઘટ સ્થાપન કરવામાં આવે છે અને વિશેષ પૂજા અર્ચના થાય છે.
ચૈત્ર નવરાત્રીના પ્રારંભને લઈને કેટલીક મૂંઝવણ પણ જોવા મળે છે કારણ કે આ વર્ષે એકમની તિથિ 19 માર્ચ અને 20 માર્ચ એમ બે દિવસ છે. પંચાંગ અનુસાર ચૈત્ર મહિનાની એકમની તિથિ 19 માર્ચ સવારે 6.57 મિનિટથી શરૂ થશે અને તિથિ નું સમાપન 20 માર્ચે વહેલી સવારે 4.52 મિનિટે થઈ જશે. આમ 19 માર્ચે આખો દિવસ એકમની તિથિ રહેશે તેથી આ દિવસથી જ ચૈત્ર નવરાત્રી નો પ્રારંભ ગણાશે.
ચૈત્ર નવરાત્રીમાં ઘટસ્થાપન
ચૈત્ર નવરાત્રી દરમિયાન જો તમે ઘરમાં ઘટ સ્થાપન કે કળશ સ્થાપન કરતા હોય તો તેની સ્થાપના ઘરમાં 19 માર્ચે સવારે કરવાની રહેશે. કળશ સ્થાપના 19 માર્ચે સવારે 6.52 મિનિટથી 7.53 મિનિટ વચ્ચે કરી શકાય છે. કળશ સ્થાપના માટેનું અભિજીત મુહૂર્ત બપોરે 12.05 શરૂ થશે અને 12.53 મિનિટ સુધી રહેશે. આ સમય દરમિયાન પણ કળશ સ્થાપના કરી શકાય છે.
પાલખી પર સવાર હશે માં દુર્ગા
દર વર્ષે નવરાત્રીમાં માં દુર્ગા અલગ-અલગ વાહન પર સવાર થઈને આવે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર નવરાત્રી દરમિયાન માતાજી જે વાહન પર સવાર થઈને આવતા હોય તેના પરથી અંદાજ લગાવવામાં આવે છે કે આગામી સમય કેવો પસાર થશે. ચૈત્ર નવરાત્રીમાં મહત્વની સવારી પાલખી હશે. નવરાત્રીમાં માતાજી પાલખીમાં સવાર થઈને આવશે અને નવરાત્રી પૂર્ણ થઈ એ હાથી પર સવાર થઈને જશે. શાસ્ત્રો અનુસાર પાલખી પર માતા દુર્ગાનું આગમન શુભ નથી ગણાતું.
ચૈત્ર નવરાત્રી પર કળશ સ્થાપના
ચૈત્ર નવરાત્રી દરમિયાન જો તમે ઘરમાં કળશ સ્થાપના કરીને વ્રત કરતા હોય તો નવરાત્રી દરમિયાન નવ દિવસ સુધી સાત્વિક આહાર લેવો. નવ દિવસ દરમિયાન માતાજીની ઉપાસના કરવામાં સમય વધારે પસાર કરવો. નવ દિવસ દરમિયાન ખોટું બોલવું નહીં અને ક્રોધ કરવો નહીં. નવરાત્રિના પહેલા દિવસે શુભ સમય દરમ્યાન કળશ સ્થાપના કરો ત્યારે કળશના પાણીમાં એક સિક્કો પધરાવો. કળશને મંદિરમાં કે કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર રાખો અને તેના પર આંબાના પાંચ પાન રાખી તેની ઉપર સૂકું નાળિયેર રાખો. સાથે જ એક માટીના પાત્રમાં માટી ભરી તેમાં જુવારા વાવો. આ સાથે જ કળશની નજીક દીવો પ્રજ્વલિત. પ્રયત્ન કરવો કે આ દીવો નવ દિવસ સુધી અખંડ ચાલતો રહે. ત્યારબાદ 9 દિવસ કળશ અને જુવારાની પૂજા કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
