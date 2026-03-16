ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualChanakya Niti: જો આ 4 ગુણ ધરાવતી મહિલા ઘરમાં પત્ની બનીને આવે તો તમે ભાગ્યશાળી, સુખ-સંપત્તિ ભરપૂર રહે!

Chanakya Niti: જો આ 4 ગુણ ધરાવતી મહિલા ઘરમાં પત્ની બનીને આવે તો તમે ભાગ્યશાળી, સુખ-સંપત્તિ ભરપૂર રહે!

Chanakya Niti: ભારતમાં આચાર્ય ચાણક્યનું નામ ખુબ આદર સાથે લેવાય છે. નીતિ, જ્ઞાન અને લાઈફ મેનેજમેન્ટના જાણકાર આચાર્ય ચાણક્યએ મહિલાઓના ગુણો વિશે પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. કેવી સ્ત્રી ઘરમાં ખુશીઓ લાવે અને લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ ગણાય છે તેના વિશે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 16, 2026, 03:42 PM IST
  • આચાર્ય ચાણક્ય કૌટિલ્યના નામથી પણ ઓળખાય છે. 
  • નીતિ, જ્ઞાન અને લાઈફ મેનેજમેન્ટના જાણકારી ચાણક્યએ સ્ત્રીઓના ગુણો વિશે ઉલ્લેખ કરેલો છે. 
  • આ ચાર ગુણો ધરાવતી મહિલાઓ ઘરની પ્રગતિમાં સિંહ ફાળો આપે છે. 
     

આચાર્ય ચાણક્યનું મૂળ નામ વિષ્ણુ ગુપ્ત હતું અને તેઓ કૌટિલ્યના નામથી પણ પ્રખ્યાત  હતા. તેમણે બીજી શતાબ્દી ઈસ. પૂર્વ અને ત્રીજી શતાબ્દી ઈસ્વી વચ્ચે રાજનીતિ અને અર્થશાસ્ત્ર પર આધારિત ગ્રંથ અર્થશાસ્ત્રની રચના કરી હતી. મૌર્ય વંશની સ્થાપનામાં તેમની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હતી. નીતિ, જ્ઞાન અને લાઈફ મેનેજમેન્ટના મહાન જાણકાર આચાર્ય ચાણક્યએ સ્ત્રીઓની જીવનમાં ભૂમિકાને હંમેશા ખુબ સન્માન અને મહત્વ આપેલું છે. તેમની નીતિઓમાં એવો પણ ઉલ્લેખ તમને જોવા મળશે કે ઘરમાં કેવી મહિલાઓના આગમનથી ઘર ચહેકી ઉઠે છે. 

મહિલાઓના ગુણો વિશે ઉલ્લેખ
આચાર્ય ચાણક્યની નીતિઓમાં અનેક જગ્યાએ ઉલ્લેખ જોવા મળી રહેશે કે ઘરમાં કેટલાક વિશેષ ગુણોવાળી મહિલાઓ લક્ષ્મી સમાન હોય છે. આવી મહિલાઓ ફક્ત ઘરમાં ધન કે સમૃદ્ધિ જ નથી લાવતી પરંતુ પરિવારમાં ખુશી, શાંતિ, સન્માન અને ઉન્નતિનો રસ્તો પણ ખોલે છે. જાણો આ મહિલાઓના ગુણો વિશે. 

ઘર સંભાળવું
ચાણક્ય કહે છે કે ઘર સંભાળવાની કળા જે મહિલા પાસે હોય તે લક્ષ્મી સમાન હોય છે. જે પરિવારને પ્રેમ, સમજ અને જવાબદારી સાથે જોડી રાખે તેનો પ્રભાવ સમગ્ર ઘર પર સકારાત્મક રીતે જોવા મળે છે. આવી મહિલાઓના કારણે ઘરમાં હંમેશા વ્યવસ્થા, અનુશાસન અને સૌહાર્દ જળવાઈ રહે છે. 

વિનમ્રતાનો ગુણ
જે પણ મહિલામાં ધૈર્ય અને વિનમ્રતાના ગુણ હોય તે ઘરમાં શાંતિ રહે છે. કોમળ સ્વભાવવાળી, બધાનો આદર કરનારી અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ધૈર્ય જાળવનારી મહિલા ઘરને ઉજાળે છે. તેની હાજરી માત્રથી ઘરમાં તણાવ દૂર રહે છે અને શાંતિ જળવાય છે. 

મહેનતું અને કર્મઠ મહિલા
ચાણક્યના જણાવ્યાં મુજબ મહેનતુ અને કર્મઠ મહિલા ઘરમા ખુશીઓ લાવે છે. ઘરના કામ કરતી હોય કે બહાર કોઈ જવાબદારી નીભાવતી હોય પરંતુ તેની મહેનત અને  લગન પરિવારને આગળ વધારવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. આવી મહિલાઓ પોતે તો આગળ આવે છે પરંતુ પરિવારને પણ આગળ લઈ જાય છે. 

સારા સંસ્કારવાળી મહિલા
સારા સંસ્કારો ધરાવતી મહિલા ઘરમાં આધ્યાત્મિક અને નૈતિક પ્રગતિ લાવે છે. ઈમાનદારી, દયા, સાદગી અને બધા પ્રત્યે સન્માન રાખવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા જળવાય છે. ચાણક્ય એમ પણ કહે છે કે સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી કપરી કેમ ન હોય પરંતુ મહિલાઓ સમજદારીથી નિર્ણય લઈને પરિવાર સંભાળે છે. તેમની દુરંદ્રષ્ટિ, વિવેક અને શાંત મગજ આફતને પણ અવસરમાં ફેરવી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

