Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર વ્યક્તિએ આ 3 પરિસ્થિતિમાં હંમેશા રહેવું સતર્ક

Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્યએ તેમની નીતિઓમાં એવી પરિસ્થિતિઓ વિશે જણાવ્યું છે જેમાં ગંભીર થવું જરુરી છે. જો વ્યક્તિને પોતાનું માન, ધન અને સંબંધની બાબતમાં સતર્ક રહે તો વ્યક્તિને દુનિયાની કોઈ શક્તિ સફળ થતા અટકાવી ન શકે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:12 PM IST

Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર વ્યક્તિએ આ 3 પરિસ્થિતિમાં હંમેશા રહેવું સતર્ક

Chanakya Niti: પ્રાચીન ભારતના મહાન કૂટનીતિજ્ઞ અને અર્થશાસ્ત્રી આચાર્ય ચાણક્યને તેમની કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને દુરદર્શિતાના કારણે આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. તેમણે તેમના સમયમાં જે નીતિઓની રચના કરી હતી તે આધુનિક યુગમાં સફળતાનો અચૂક મંત્ર માનવામાં આવે છે. ચાણક્યનું માનવું છે કે એક સમૃદ્ધ અને સમ્માનજનક જીવન એ જ વ્યક્તિ જીવી શકે જે જીવનની આ સ્થિતિઓની ગંભીરતાને સમજે. 

આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર કેટલાક વિષયો એવા હોય છે જેમાં મજાક કે બેદરકારી રાખવી નહીં. બેદરકારી કરવાથી આર્થિક ક્ષતિનો સામનો કરવો પડે છે. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર વ્યક્તિએ આ 3 પરિસ્થિતિમાં હંમેશા સતર્ક રહેવું. 

આત્મસમ્માન અને અપમાન

ચાણક્ય નીતિ અનુસાર કોઈ વ્યક્તિની સૌથી મોટી મૂડી તેનું સમ્માન હોય છે. જે લોકો તમારી પ્રતિષ્ઠાનો આદર કરે, તે તમારા ચરિત્ર અને કાર્યોની પણ સરાહના કરે છે. આવા લોકોને તુચ્છ સમજવા કે તેમની કદર ન કરવી પોતાના પતનની શરુઆત હોય છે. જ્યારે બીજી તરફ પોતાના અપમાનને ક્યારેય મજાક ન સમજો. ઘણા લોકો મજાકની આડમાં એવી વાતો કહી દેતા હોય છે જેનાથી સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચે. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ આવી વાતને તુરંત સમજી લે છે. અપમાનને સહન કરવું કે તેને ઈગ્નોર કરવું આત્મવિશ્વાસનો નાશ કરવો છે. 

આર્થિક બાબતમાં સતર્કતા

આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર ધન માત્ર કાગળના ટુકડા નથી પરંતુ જીવનની સુરક્ષા અને ભવિષ્યની મજબૂતીનો આધાર છે. લોકોએ ધનના લેણદેણને લઈ ગંભીર રહેવું જોઈએ. જે લોકો ધનની બાબતમાં સતર્કતા નથી રાખતા તેઓ દરિદ્રતાનો સામનો કરે છે. કોની પાસેથી કરજ લેવું કોને કરજ આપવું એ બાબતે પણ વિચારીને નિર્ણય કરવો જોઈએ. વ્યર્થ ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાથી ભવિષ્યમાં બચત કરવી સરળ રહે છે. ચાણક્ય અનુસાર ધનની બાબતમાં કરેલી ભુલ પરિવારના ભવિષ્યને સંકટમાં મુકી દે છે. 

સંબંધોમાં વિશ્વાસ અને મર્યાદા

સંબંધમાં વિશ્વાસ અને મર્યાદા સુખી જીવનનો પાયો હોય છે. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર કોઈપણ વ્યક્તિની લાગણી કે વિશ્વાસની મજાક ન ઉડાવો. ઘણીવાર લોકો મસ્તીમાં વચન આપી દે છે અને તેને નિભાવી નથી શકતા. આમ તેઓ સામેની વ્યક્તિના મનમાં પોતાના પ્રત્યે કડવાહટ ઊભી કરે છે. એકવાર જો વિશ્વાસ તુટી જાય તો વિશ્વાસને ફરીથી જોડવો મુશ્કેલ છે. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ હંમેશા શબ્દોની મર્યાદા જાળવે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

