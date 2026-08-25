/શનિની રાશિમાં ચંદ્ર ગોચર, આ 3 રાશિઓ માટે ઉગશે સોનાનો સૂરજ, અચાનક વધશે ધન-સંપત્તિ !

Chandra Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મન, બુદ્ધિ અને લાગણીના કારક મનાતા ચંદ્રએ આજે વહેલી સવારે 03:06 વાગ્યે ધન રાશિમાંથી નીકળીને શનિની મકર રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તે 27 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 01:35 વાગ્યા સુધી આ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્રનું આ ગોચર આ 3 રાશિના લોકો માટે માનસિક શાંતિ, અટકેલા કાર્યોમાં સફળતા અને નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરાવી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
આ ચંદ્ર ગોચર તમારા ભાગ્યને મજબૂત બનાવશે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમે વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત નફો મેળવી શકો છો. નવા રોકાણો માટે સમય અનુકૂળ છે, જે ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ આપશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા કરવામાં આવશે અને તમને માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળશે.
કન્યા રાશિ
ચંદ્રનું પાંચમા ભાવમાંથી ગોચર તમારા માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ખોલશે. જો તમે નવું સાહસ અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળો ખૂબ જ શુભ રહેશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. એકાગ્રતામાં સુધારો થશે, જેનાથી કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો તેમના પ્રોજેક્ટ્સમાં ઉત્તમ પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકશે.
મકર રાશિ
ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે, જે તમારા આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરશે. તમને પૂર્વજોની મિલકત અથવા ભૂતકાળના રોકાણોમાંથી અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક યાત્રાઓ સફળ અને નફાકારક સાબિત થશે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી માનસિક મૂંઝવણ દૂર થશે અને તમને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.