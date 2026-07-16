/ચંદ્રનું સૂર્યની રાશિમાં મહાગોચર, આજે રાત્રે ચમકશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા!

Chandra Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્રને મન, માતા, માનસિક સ્થિતિ અને ધનના પ્રવાહના કારક માનવામાં આવે છે. ચંદ્ર સૌથી ઝડપી ગ્રહ છે, જે લગભગ દર સવા બે દિવસે પોતાની રાશિ પરિવર્તન કરે છે. આવી સ્થિતિમાં આજે 16 જુલાઈ 2026ની રાત્રે 07 વાગ્યાને 53 મિનિટે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાંથી નીકળીને સૂર્યની માલિકીની સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે.
આજનો દિવસ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી પહેલાથી જ ખૂબ મોટો છે, કારણ કે આજે કર્ક સંક્રાંતિ પણ છે. આવી સ્થિતિમાં આજે રાત્રે થનારું ચંદ્રનું આ ગોચર કેટલીક વિશેષ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને ભાગ્યશાળી રહેવાનું છે. ચાલો જાણીએ કે, ચંદ્રનું સિંહ રાશિમાં આવવાથી કઈ રાશિઓને બમ્પર લાભ મળવાનો છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ ગોચર પાંચમા ભાવમાં થવા જઈ રહ્યું છે. તેના પ્રભાવથી તમારી તાર્કિક ક્ષમતા અને નિર્ણય લેવાની શક્તિ મજબૂત થશે. આર્થિક રીતે આ સમય શાનદાર રહેશે, ક્યાંકથી અચાનક ધન લાભના યોગ બનશે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે મોટી સફળતા મળી શકે છે અને સંતાન પક્ષ તરફથી કોઈ શુભ સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું ગોચર ત્રીજા ભાવમાં થશે. આનાથી તમારા સાહસ, પરાક્રમ અને આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જે કામ અટકેલા હતા, તે હવે ઝડપથી પૂરા થવા લાગશે. ભાઈ-બહેનોનો ભરપૂર સહયોગ મળશે અને નાના અંતરની કોઈ વ્યવસાયિક યાત્રા તમારા માટે ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ રાશિ પરિવર્તન અગિયારમા એટલે કે લાભ ભાવમાં થવા જઈ રહ્યું છે. આ સમય તમારા બેન્ક બેલેન્સને વધારનારો સાબિત થશે. જો તમારા રૂપિયા ક્યાંક ફસાયેલા હતા, તો તે પરત મળી શકે છે. નોકરીયાત જાતકોને ઇન્સેન્ટિવ અથવા બોનસના ખુશખબર મળી શકે છે. સમાજમાં મોટા અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે તમારા સંપર્કો વધશે, જે ભવિષ્યમાં ફાયદો કરાવશે.
સિંહ રાશિ
ચંદ્ર તમારી જ રાશિ એટલે કે તમારા લગ્ન ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો હોવાથી, તેની સૌથી સુખદ અસર તમારા વ્યક્તિત્વ પર જોવા મળશે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી માનસિક મૂંઝવણો અને તણાવ સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થશે. તમારું મન શાંત અને પ્રસન્ન રહેશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળ પર તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. વિવાહિત જીવનમાં મધુરતા આવશે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)