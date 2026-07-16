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ચંદ્રનું સૂર્યની રાશિમાં મહાગોચર, આજે રાત્રે ચમકશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા!

Moon Transit in Leo 2026: મન અને ધનના કારક ચંદ્ર આજે રાત્રે સૂર્યની રાશિ સિંહમાં મહાગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ ગોચરના પ્રભાવથી 4 વિશેષ રાશિઓને અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ, વેપારમાં નફો અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા માનસિક તણાવમાંથી મુક્તિ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:09 PM IST
ચંદ્રનું સૂર્યની રાશિમાં મહાગોચર, આજે રાત્રે ચમકશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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