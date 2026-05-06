/ચંદ્ર જશે શત્રુ શનિના ઘરમાં, આવતી કાલથી આ રાશિવાળા રહેજો સાવધાન, ભારે ધનહાનિના પ્રબળ યોગ

Chandra Gochar: ચંદ્રમાં 7મી તારીખે મધરાતે રાશિ બદલશે. શનિની રાશિમાં ચંદ્રમાનો પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે. જાણો કોણે આ સમય દરમિયાન સતર્ક રહેવું પડશે.
આવતી કાલે એટલે કે 7મી એપ્રિલના રોજ ચંદ્રમાં ધનુ રાશિમાંથી નીકળીને શનિની મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રમાનું ગોચર 7મી મેના રોજ મધરાતે 1.27 કલાકે થશે. શનિ અને ચંદ્રમા શત્રુ ગણાય છે આથી ચંદ્રમાનું આ ગોચર કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ પડકારજનક રહી શકે છે. 10 મી મે સુધી આ રાશિવાળાએ સાચવીને રહેવું પડશે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
મિથુન રાશિ
ચંદ્રમા એ મનના કારક છે અને મિથુન રાશિના અષ્ટમ ભાવમાં ગોચર કરશે. મકર રાશિમાં ચંદ્રમાની સ્થિતિ તમને માનસિક તણાવ આપી શકે છે. આથી તમારે સાવધાની વર્તવી પડશે. ફાલતું વિચાર્યા વગર તમારા કામ પર ધ્યાન આપો. યોગ અને ધ્યાન કરવાથી માનસિક શાંતિ મળી શકે છે. પૈસાના મામલે સાવધાની રાખવી પડશે. સમજ્યા વિચાર્યા વગર રોકાણ કરવાથી તમને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. 10 મે સુધી કરિચર સંલગ્ન કોઈ મોટા નિર્ણય ન લેવા. ઉપાય તરીકે તમારે શિવલિંગ પર જળ ચડાવવું જોઈએ.
સિંહ રાશિ
ચંદ્રમાનું ગોચર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવે થશે. આ ભાવમાં ચંદ્રમા હોવાથી કાર્યક્ષેત્રમાં તમારે પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે. સહકર્મીઓ સાથે વાર્તાલાપ સમજી વિચારીને કરવો. ગુપ્ત શત્રુ તમારા કામ બગાડવાની કોશિશ કરી શકે છે. મકર રાશિમાં ચંદ્રમા હોવાથી ખર્ચા વધી શકે છે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિ ડગમગી શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ આ રાશિના જાતકોએ સતર્ક રહેવું પડશે. શરદી ઉધરસ જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પરેશાન કરી શકે. ઉપાય તરીકે તમારે દૂધ, સફેદ વસ્ત્રો વગેરેનું દાન કરવું હિતાવહ છે.
કુંભ રાશિ
ચંદ્રમા કુંભ રાશિના હાનિ ભાવ એટલે કે દ્વાદશ ભાવમાં હશે આથી પૈસાની લેવડદેવડ કરવામાં સાવધાની વર્તવી. ઘરના કોઈ પણ સભ્યની તબિયત પર પૈસા વપરાઈ શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન મોંઘા સામાનનો ખ્યાલ રાખજો નહીં તો ચોરી થઈ શકે. બેરોજગાર લોકો માનસિક તાણનો અનુભવ કરી શકે છે. જો કે 10મી મે બાદ સ્થિતિમાં સુધારો આવે અને જીવનમાં શુભ પરિણામો મળી શકે. ઉપાય તરીકે તમારે શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)