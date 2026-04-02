વૈશાખના પહેલા દિવસે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ચંદ્ર ગોચર, આ રાશિના જાતકો થશે માલામાલ !
Chandra Gochar 2026 : સ્વાતિ નક્ષત્રને સ્વતંત્રતા, સુગમતા અને નવી શરૂઆતનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર વાયુ તત્વ સાથે સંકળાયેલું છે, જે તેને ગતિશીલતા અને પરિવર્તન તરફ દોરે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વ્યક્તિઓ નવા વિચારો તરફ આકર્ષાય છે. ત્યારે ચંદ્ર ગોચર કઈ રાશિના લોકોને ફળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Chandra Gochar 2026 : વૈશાખ મહિનાની શરૂઆત 3 એપ્રિલથી થાય છે, જે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે ચંદ્ર સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સંભાવનાઓનો સંકેત આપે છે, જે જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક ફેરફારો તરફ દોરી શકે છે.
ચંદ્ર 3 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સાંજે 7:24 વાગ્યે છાયા ગ્રહ રાહુ દ્વારા શાસિત સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાત્રે 9:35 વાગ્યા સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણી રાશિઓ તેના અનુકૂળ પ્રભાવનો અનુભવ કરે તેવી શક્યતા છે.
કર્ક રાશિ
આ ગોચર કર્ક રાશિના વ્યક્તિઓમાં માનસિક સ્થિરતા અને શાંતિની ભાવનાને ઉત્તેજન આપશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે, જે વ્યક્તિની ક્ષમતાઓ દર્શાવવાની તક આપશે. આવકમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. વધુમાં આ સમયગાળો બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ મેળવવામાં મદદ કરશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો પ્રગતિ અને સફળતાનો સંકેત આપે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો ઊભી થશે. નાણાકીય સ્થિરતા મજબૂત થવાની તૈયારીમાં છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આત્મવિશ્વાસ વધશે. પારિવારિક જીવન સુમેળભર્યું રહેવાની અપેક્ષા છે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં વધુ મધુરતા અને સ્નેહ રહેશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના વ્યક્તિઓ માટે આ ગ્રહ ગોચર શુભ પરિણામો લાવશે. વ્યવસાય અને કાર્યસ્થળ બંનેમાં લાભ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઉભરી આવશે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમે માનસિક સંતુલન જાળવી રાખશો અને સફળતા માટે નવા રસ્તા ખુલશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી ખાસ કરીને તમારી માતા તરફથી સ્નેહ અને આશીર્વાદ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે આ સમયગાળો સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને નવા પ્રયાસો શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. રોકાણમાંથી નફો થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવાની તકો મળશે અને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સુમેળ અને મધુરતા પણ ખીલશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
