Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /14 જુલાઈથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, ચંદ્ર પોતાની જ રાશિમાં પ્રવેશ કરીને બનાવશે કરોડપતિ; ખુલશે સફળતાના દ્વાર!

14 જુલાઈથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, ચંદ્ર પોતાની જ રાશિમાં પ્રવેશ કરીને બનાવશે કરોડપતિ; ખુલશે સફળતાના દ્વાર!

Chandra Gochar 2026: ચંદ્ર 14 જુલાઈના રોજ મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રનું આ ગોચર કઈ રાશિઓ માટે સુખદ સાબિત થઈ શકે છે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:30 PM IST
14 જુલાઈથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, ચંદ્ર પોતાની જ રાશિમાં પ્રવેશ કરીને બનાવશે કરોડપતિ; ખુલશે સફળતાના દ્વાર!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈરાન રહે કે ન રહે, હોર્મુઝ બધા માટે ખુલ્લું રહેશે : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
donald trump1 hr ago
2
Unjha Cumin GI Tag1 hr ago
3
El Nino1 hr ago
4
Iran Us War2 hrs ago
5
Ayodhya Ram mandir2 hrs ago