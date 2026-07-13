/14 જુલાઈથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, ચંદ્ર પોતાની જ રાશિમાં પ્રવેશ કરીને બનાવશે કરોડપતિ; ખુલશે સફળતાના દ્વાર!

Chandra Gochar 2026: ચંદ્ર 14 જુલાઈની સાંજે મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી જશે. ચંદ્રનું આ ગોચર સાંજે 6 વાગ્યા અને 50 મિનિટે થશે. આ ગોચરના કારણે રાશિચક્રની કેટલીક રાશિઓને જીવનમાં સુખદ બદલાવ જોવા મળી શકે છે. પોતાની રાશિમાં બેસીને ચંદ્ર મજબૂત સ્થિતિમાં હશે, જેનું અત્યંત શુભ પરિણામ 3 રાશિઓને જોવા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
ચંદ્રનું ગોચર તમારી રાશિમાં જ થશે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સ્વામી પણ છે, તેથી જીવનમાં તમને ખૂબ જ સારા પરિણામો જોવા મળી શકે છે. ચંદ્રની સ્થિતિના કારણે માનસિક રીતે તમે શાંત રહેશો અને સાચા સમયે સાચા નિર્ણયો લઈ શકશો. શિક્ષણ ક્ષેત્રે આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓને સિદ્ધિઓ મળી શકે છે. ચંદ્ર માતાનો કારક ગ્રહ પણ છે, તેથી માતા સાથે સારો સમય વિતાવવાનો તમને મોકો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સારા બદલાવ આવવાના યોગ છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લાભ ભાવમાં ચંદ્રનું ગોચર થશે. આ રાશિના વેપારીઓને અચાનક મોટી ડીલ મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સ્થિતિ તમારા અનુકૂળ થઈ શકે છે. જે જાતકો વિદેશમાં જઈને નોકરી કે અભ્યાસ કરવા માંગતા હતા, તેમનું સપનું પૂરું થવાની સંભાવના છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ તમને સારા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓને તમે વાતચીત દ્વારા ઉકેલી શકો છો. કેટલાક જાતકોને યોગ્ય જીવનસાથી મળવાના પણ એંધાણ છે. જો કે, આ રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્યને લઈને થોડી સાવચેતી ચોક્કસ રાખવી જોઈએ. ઉપાય તરીકે ભગવાન શિવના મંત્રોનો જાપ કરવાથી લાભ થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોના પંચમ ભાવમાં ચંદ્રનું ગોચર થશે. તમને પ્રેમ જીવનમાં ખૂબ જ સકારાત્મક બદલાવ આ ગોચર પછી જોવા મળી શકે છે. જો તબિયત ખરાબ ચાલી રહી હતી, તો ચંદ્રની રાશિ પરિવર્તન બાદ સુધરી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં નાના ભાઈ-બહેનો સાથે સમય વિતાવવાનો તમને મોકો મળી શકે છે. પંચમ ભાવથી તમારા શિક્ષણ વિશે પણ ખબર પડે છે, આ ભાવમાં ચંદ્રની સ્થિતિ તમારી એકાગ્રતા વધારનારી સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક જાતકોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળવાના યોગ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)