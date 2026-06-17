Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Chandra Gochar: આજથી આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ ગયો! અપાર ધનલાભના પ્રબળ યોગ

Chandra Gochar: આજથી આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ ગયો! અપાર ધનલાભના પ્રબળ યોગ

Chandra Gochar: આજે ચંદ્રમાએ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરતાની સાથે જ કેટલીક રાશિઓ માટે આગામી અમુક સમય ખુબ સુખદ રહી શકે છે. ધનલાભના પ્રબળ યોગ બની શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓને થઈ શકે છે લાભ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 17, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:50 PM IST
Chandra Gochar: આજથી આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ ગયો! અપાર ધનલાભના પ્રબળ યોગ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આજથી આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ ગયો! અપાર ધનલાભના પ્રબળ યોગ
Chandra gochar2 min ago
2
Mangal Gochar17 min ago
3
Gold rate18 min ago
4
Canada cricket team35 min ago
5
Tractor rally44 min ago