/Chandra Gochar: આજથી આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ ગયો! અપાર ધનલાભના પ્રબળ યોગ

ચંદ્રમા 17 જૂન એટલે કે આજે સવારે મિથુન રાશિમાંથી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી ચૂક્યા છે. ચંદ્રમાનું ગોચર સવારે 8.14 કલાકે થયું. આ ગોચરના કારણે કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં સુખદ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ, અને ધનલાભની તકો મળી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં ચંદ્રમાનું ગોચર થયું છે. ચંદ્ર ગોચરના કારણે તમને કૌટુંબિક જીવનમાં સુખદ પરિણામ જોવા મળી શકે છે. પૈતૃક કારોબાર કરનારા આ રાશિના જાતકો ખુબ ધનલાભ મેળવી શકે છે. કેટલાક લોકો પોતાનો ધંધો શરૂ કરવાનું પણ વિચારી શકે છે. ચંદ્રમા તમારી રચનાત્મક ક્ષમતાને વધારશે જેનાથી કાર્યક્ષત્રમાં પણ તમને સારા પરિણામો મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
ચંદ્રમાનું ગોચર તમારા દ્વિતિય ભાવમાં થયું છે જેને ધનભાવ કહે છે. આ ગોચરના કારણે અટકેલું ધન પાછું મળી શકે છે. જે લોકો શેર બજારમાં પૈસા લગાવતા હશે તેમને સારું રિટર્ન મળી શકે. બીજા ભાવમાં બેઠેલા ચંદ્રમા તમારી વાણીમાં પણ મીઠાશ ભરશે જેના કારણે કાર્યક્ષેત્રે અને સામાજિક સ્તરે તમને ખ્યાતિ મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
ચંદ્રમા તમારી જ રાશિના સ્વામી છે અને તમારા પ્રથમ ભાવમાં ગોચર કર્યું છે. ચંદ્રમાના આ ગોચરના કારણે તમને માનસિક રીતે સારા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. ચિંતાઓથી આ રાશિના જાતકોને મુક્તિ મળશે. ચંદ્રમા ભાગીદારીના કારોબારમાં તમને મોટી સફળતા અપાવી શકે છે. ધનનો ભંડાર વધી શકે છે. આ રાશિના પરિણીત જાતકોને પણ જીવનમાં સુખદ પરિણામ મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
ચંદ્રમાનું ગોચર તમારા માટે ખુબ કલ્યાણકારી સાબિત થઈ શકે છે. ચંદ્રમાએ તમારા લાભના સ્થાનમાં ગોચર કર્યું છે. જેના કારણે તમને જીવનમાં લાભની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ ગોચરના પ્રભાવથી તમને ધનની કમાણીના વધારાના સ્ત્રોત પણ મળી શકે છે. કામના કારણે મુસાફરી થઈ શકે છે તથા આ મુસાફરી ફાયદો પહોંચાડનારી સાબિત થશે. કૌટુંબિક જીવનમાં તમને મોટા ભાઈ બહેનોનો સાથ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)