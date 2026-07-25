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ચંદ્રનો ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ આ 3 રાશિઓને થશે અણધાર્યા ધનલાભ, સપના થશે સાકાર; ભાગ્યનો મળશે ભરપૂર સાથે!

Chandra Gochar: ચંદ્ર 26 જુલાઈની સવારે નીચ રાશિ વૃશ્ચિકમાંથી નીકળીને ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રના આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને જીવનમાં સુખદ અનુભવો થઈ શકે છે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:33 PM IST
ચંદ્રનો ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ આ 3 રાશિઓને થશે અણધાર્યા ધનલાભ, સપના થશે સાકાર; ભાગ્યનો મળશે ભરપૂર સાથે!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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