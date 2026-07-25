/ચંદ્રનો ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ આ 3 રાશિઓને થશે અણધાર્યા ધનલાભ, સપના થશે સાકાર; ભાગ્યનો મળશે ભરપૂર સાથે!

Chandra Gochar: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્રને શુભ ગ્રહ માનવામાં આવ્યો છે અને સાથે જ ચંદ્ર માતા, સુખ, માનસિક શાંતિનો કારક ગ્રહ પણ છે. જ્યારે પણ ચંદ્ર રાશિ પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે કેટલાક લોકોના જીવનમાં સારા પરિવર્તનો અવશ્ય જોવા મળે છે. આ પરિવર્તન ભલે ઓછા સમય માટે હોય પરંતુ તેનાથી વ્યક્તિનું જીવન સકારાત્મક રૂપે બદલાઈ શકે છે. ચંદ્ર 26 જુલાઈની સવારે વૃશ્ચિક રાશિમાંથી નીકળીને ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર સવારે 7 વાગીને 35 મિનિટે થશે. આ ગોચરના કારણે કઈ રાશિઓને જીવનમાં લાભની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, તેના વિશે ચાલો વિસ્તારથી જાણીએ.
મેષ રાશિ
ચંદ્રનું ગોચર તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં થશે, જે ભાગ્ય અને ધર્મનો ભાવ કહેવાય છે. આ ભાવમાં ચંદ્રના ગોચરના કારણે તમને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળી શકે છે. આની સાથે જ વેપારીઓના કામનો વિસ્તાર થવાની પણ સંભાવના છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી રહેલા લોકોને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. કેટલાક જાતકોને કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક પ્રમોશન મળવાના યોગ છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે જુલાઈ મહિનાના અંતિમ દિવસો સુખદ રહી શકે છે. ચંદ્રનું 26 જુલાઈએ ધન રાશિમાં ગોચર અને 27 તારીખે શનિનું વકી થવું, બન્ને જ સિંહ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. તમને કાર્યક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે. કેટલાક જાતકોની આવકમાં વૃદ્ધિ થવાના પણ યોગ છે. સામાજિક સ્તરે તમને માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ આ રાશિના જાતકો સુખદ સમય પ્રસાર કરી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોના લાભ ભાવમાં ચંદ્રનું ગોચર થશે. ચંદ્રની સ્થિતિના કારણે તમને પણ જીવનમાં મનપસંદ પરિણામો મળી શકે છે. તમારી જે યોજનાઓ અટવાયેલી હતી, તે પૂરી થઈ શકે છે. આ રાશિના કેટલાક જાતકો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવામાં પણ સફળ થઈ શકે છે. ચંદ્રની સ્થિતિના કારણે આ રાશિના જાતકોની તબિયતમાં પણ સારા બદલાવ જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)