Chandra Grahan 2026: હોળી પર લાગશે વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ, ભારતમાં દેખાશે બ્લડ મૂન, ચંદ્રગ્રહણના સમય અને સૂતક કાળ વિશે જાણો
Chandra Grahan 2026: માર્ચ મહિનામાં હોળીના પર્વ પર જ વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ થવાનું છે. 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલુ સૂર્યગ્રહણ તો ભારતમાં દેખાયું નહીં પરંતુ ચંદ્રગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે જેના કારણે તેનો સૂતક કાળ પણ માન્ય ગણાશે. તો ચાલો જાણીએ વર્ષનું પહેલા ચંદ્રગ્રહણનો સમય શું હશે, ચંદ્રગ્રહણમાં હોલીકા દહન કેવી રીતે કરવું અને આ ચંદ્ર ગ્રહણ કઈ રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે ?
- ચંદ્રગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે જેના કારણે તેનો સૂતક કાળ પણ માન્ય ગણાશે.
- ચંદ્રગ્રહણની અસર દેશ-દુનિયા સહિત દરેક રાશિના લોકો પર જોવા મળશે.
- 3 રાશિઓ માટે ચંદ્રગ્રહણ શુભ.
Chandra Grahan 2026: હિંદુ પરંપરામાં ગ્રહણને અશુભ સમય માનવામાં આવે છે. જ્યારે ગ્રહણ ભારતમાં દેખાવાનું હોય ત્યારે તેનો સૂતકકાળ પણ માન્ય રહે છે. ગ્રહણ દરમિયાન મંદિર પણ બંધ રહે છે. આ વર્ષે હોળીના પર્વ પર ચંદ્રગ્રહણ થવાનું છે. વર્ષ 2026 નું પહેલું સૂર્યગ્રહણ 17 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ થયું હતું તેના 15 દિવસ પછી વર્ષ 2026 નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ થવાનું છે. જો કે સૂર્યગ્રહણ તો ભારતમાં દેખાયું ન હતું પરંતુ ચંદ્રગ્રહણ ભારતમાં દેખાવાનું છે. તેથી તેનો સૂતકકાળ પણ માન્ય રહેશે. આ વખતે ચંદ્રગ્રહણ હોળીના દિવસે જ થવાનું છે તેથી હોલિકા દહનનો સમય અને પૂજા પણ પ્રભાવિત થશે.
વર્ષ 2026 ના પહેલા ચંદ્રગ્રહણની અસર દેશ-દુનિયા સહિત દરેક રાશિના લોકો પર જોવા મળશે. આ વર્ષે હોળીના પર્વ પર ગ્રહણ થવાનું છે તેથી હોળીની પૂજા અને હોળી પ્રગટાવવાનું મુહૂર્ત પણ ગ્રહણ પૂર્ણ થયા બાદ આવશે.
ચંદ્રગ્રહણ 2026 સમય અને સૂતક કાળ
વર્ષ 2026 નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ 3 માર્ચ 2026 ના રોજ લાગશે. ભારતીય સમય અનુસાર ગ્રહણ 3.20 મિનિટથી શરુ થશે અને 6.47 કલાક સુધી રહેશે. એટલે કે ગ્રહણનો સમય 3 કલાક અને 27 મિનિટનો રહેશે. તે પહેલા ચંદ્રગ્રહણનો સૂતક કાળ શરુ થઈ જશે. ચંદ્રગ્રહણનો સૂતકકાળ સવારે 9.39 કલાકથી શરુ થઈ જશે. ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ચંદ્રગ્રહણ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાશે. ચંદ્રગ્રહણમાં ચંદ્રનો રંગ લાલ દેખાશે.
હોલીકા દહન 2026 મુહૂર્ત
આ વર્ષે હોળીના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ છે તેથી હોળીકા દહનના સમયમાં પણ ગ્રહણનો પ્રભાવ જોવા મળશે. આ વર્ષે પૂનમની તિથિ 2 માર્ચ 2026 ના રોજ સાંજે 5.55 મિનિટથી શરુ થશે. પૂનમ 3 માર્ચે સાંજે 5.07 મિનિટ સુધી રહેશે. ત્યારબાદ તિથિ બદલશે. પંચાંગ અનુસાર હોળીકા દહન 3 માર્ચે માન્ય રહેશે. 3 માર્ચે ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણ થયા પછી રાત્રે 8.50 મિનિટ સુધીનું હોલીકા દહનનું મુહૂર્ત બની રહ્યું છે.
3 રાશિઓ માટે ચંદ્રગ્રહણ શુભ
વૃષભ રાશિ
ચંદ્રગ્રહણનો શુભ પ્રભાવ વૃષભ રાશિ પર જોવા મળી શકે છે. આ સમયે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થતી જણાશે. કામ પૂરા થશે. ધન લાભ થવાના પ્રબળ યોગ સર્જાઈ રહ્યા છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. પ્રમોશન કે નોકરી મળી શકે છે. વિદેશમાં નોકરી કરવાની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. અચાનક આવકમાં વધારો થવાથી આનંદ થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકોને રોકાણથી લાભ મળી શકે છે. નવી નોકરીની ઓફર મળે તેવી સંભાવના. ધન લાભના રસ્તા ખુલશે. વેપાર કરતાં લોકોને મોટો લાભ થઈ શકે છે.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન શું કરવું શું નહીં ?
વાત કરીએ ચંદ્ર ગ્રહણ દરમિયાન શું કરવું અને શું નહીં તો આ દિવસે યાત્રા કરવાનું ટાળવું. ચંદ્રગ્રહણનો સૂતક કાળ શરુ થાય ત્યારબાદથી ભગવાનની પૂજા ન કરવી, ફક્ત નામ કે મંત્રનો જાપ કરવો. ગ્રહણ દરમિયાન ભોજન કરવું નહીં. ગર્ભવતી મહિલાઓએ ગ્રહણ દરમિયાન બહાર નીકળવું નહીં અને સોઈ સંબંધિત કોઈ કામ કરવા નહીં. ઘરના બારી-દરવાજા બંધ રાખવા. ગ્રહણ પૂર્ણ થયા પછી ઘર અને મંદિરને ગંગાજળ છાંટી શુદ્ધ કરવું.
