Chandra Grahan 2026: શું કોઈનું મૃત્યુ થાય તો ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન કરી શકાય અંતિમ સંસ્કાર? જાણો
વર્ષ 2026નું પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ 3 માર્ચે લાગશે. શાસ્ત્રોમાં ગ્રહણ કાળને અશુભ માનવામાં આવે છે. સાથે આ સમયે શું કરવું જોઈએ અને શું નહીં, તે વિશે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ઘણી એવી પરિસ્થિતિ હોય છે જેમાં આપણું ચાલતું નથી, જેમ કે મૃત્યુ. જો ગ્રહણ દરમિયાન મૃત્યુ થાય તો શું કરવું જોઈએ?
- શાસ્ત્રો અનુસાર ચંદ્ર ગ્રહણના સૂતક કાળ કે ગ્રહણના સમયગાળા દરમિયાન અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધિત
- જો કોઈનું મૃત્યુ ગ્રહણ દરમિયાન થાય છે તો મૃતદેહને સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે અને ગ્રહણ સમાપ્ત થવાની રાહ જોવામાં આવે છે
- જ્યારે ચંદ્ર ગ્રહણ સમાપ્ત થાય છે અને મોક્ષનો કાળ આવે છે, ત્યારબાદ અંતિમ સંસ્કારની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવે છે
હિંદુ ધર્મ અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્ર ગ્રહણને એક વિશેષ આધ્યાત્મિક ઘટના માનવામાં આવે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ગ્રહણ કાળ દરમિયાન પ્રકૃતિમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર વધી જાય છે, જેના કારણે સૂતકના કડક નિયમનું પાલન કરવામાં આવે છે. તેવામાં જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ ચંદ્ર ગ્રહણ દરમિયાન થઈ જાય છે તો પરિવારના મનમાં અંતિમ સંસ્કારને લઈને ઘણી દુવિધાઓ અને પ્રશ્ન પેદા થાય છે. શું ગ્રહણના સમયમાં મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર કરી શકાય છે? શું શાસ્ત્ર તેની મંજૂરી આપે છે? તે જાણવું જરૂરી છે કારણ કે અંતિમ સંસ્કારનો ઉદ્દેશ્ય આત્માને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવવાનો હોય છે અને તેમાં કોઈ પ્રકારની ત્રુટિ કે સમયની ખોટી પસંદગી આત્માની શાંતિમાં વિઘ્ન પાડી શકે છે. આવો તે વિશે જાણીએ.
શું ગ્રહણ કાળમાં અંતિમ સંસ્કાર પ્રતિબંધિત છે?
શાસ્ત્રો અનુસાર ચંદ્ર ગ્રહણના સૂતક કાળ કે ગ્રહણના સમયગાળા દરમિયાન અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધિત માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે ગ્રહણના સમયે યમલોકના દ્વાર અને દૈવીય શક્તિઓ એક વિશેષ સ્થિતિમાં હોય છે.
જો આ નકારાત્મક સમયમાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે તો જીવાત્માને કષ્ટ થઈ શકે છે અને તેને ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલી આવે છે. તેથી જો કોઈનું મૃત્યુ ગ્રહણ દરમિયાન થાય છે તો મૃતદેહને સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે અને ગ્રહણ સમાપ્ત થવાની રાહ જોવામાં આવે છે.
ગ્રહણ સમાપ્ત થયા બાદની પ્રક્રિયા
જ્યારે ચંદ્ર ગ્રહણ સમાપ્ત થાય છે અને મોક્ષનો કાળ આવે છે, ત્યારબાદ અંતિમ સંસ્કારની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવે છે. પરંતુ સીધા દાહ સંસ્કાર કરવામાં આવતા નથી. સૌથી પહેલા ઘર અને તે સ્થાનને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, જ્યાં મૃતદેહ રાખવામાં આવ્યો છે. ગંગાજળનો છંટકાવ કરવો ફરજીયાત છે જેથી ગ્રહણની નકારાત્મકતા દૂર થાય. ત્યારબાદ મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે લઈ જવામાં આવે છે.
પંચક અને ગ્રહણનું ખાસ સંયોજન
ઘણીવાર ચંદ્ર ગ્રહણની સાથે-સાથે પંચકનું નક્ષત્ર પણ હોય છે. જો ગ્રહણ અને પંચક બંને એક સાથે હોય તો અંતિમ સંસ્કારના નિયમ વધુ કડક થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં લોટ અથવા કુશ ઘાસમાંથી પાંચ પૂતળા બનાવવામાં આવે છે, જેની પૂજા કરવામાં આવે છે અને શરીર સાથે અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા પરિવારના અન્ય સભ્યોને દોષથી બચાવવા અને મૃતકની આત્માને શાંતિ અપાવવા માટે કરવામાં આવે છે.
સૂતક કાળમાં શું કરવું?
સૂતક કાળમાં જ્યાં સુધી ગ્રહણ સમાપ્ત થતું નથી ત્યાં સુધી પરિવારના સભ્યોએ મૃતકની પાસે બેસી ભગવત ગીતાના પાઠ કે મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. તે વાતાવરણને શુદ્ધ રાખે છે અને જીવાત્માને શક્તિ પ્રદાન કરે છે.
ગ્રહણ બાદ નદીમાં સ્નાન કરી કે ઘરમાં શુદ્ધિકરણ બાદ જ અગ્નિ સંસ્કારની અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ છે કે ધૈર્ય અને શુદ્ધિની સાથે કરવામાં આવેલા અંતિમ સંસ્કાર જ મોક્ષયાદી હોય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદથી આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે તમે સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
