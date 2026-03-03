Prev
Blood Moon 2026:  શું તમને પણ સપનામાં ચંદ્રગ્રહણ દેખાયું છે? સ્વપ્ન શાસ્ત્ર અનુસાર, વાંચો આ સપનું તમારા કરિયર, સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક સ્થિતિ વિશે શું ભવિષ્યવાણી કરે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:07 PM IST
  • સપનામાં ચંદ્રગ્રહણ જોવું એ તમારા મનમાં ચાલી રહેલા તણાવનું પ્રતિબિંબ
  • જીવનમાં આવનારા કોઈ મોટા અને અચાનક વળાંક તરફ ઈશારો
  • સપનામાં ધૂંધળો કે કપાયેલો ચંદ્ર જોવો એ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓનું પ્રતીક

Chandra Grahan 2026: સપનામાં ચંદ્રગ્રહણ જોવું શુભ છે કે અશુભ? જાણો જીવન પર થનારા 5 મોટા સંકેત

Chandra Grahan 2026: સપનાની દુનિયા જેટલી રસપ્રદ હોય છે, એટલી જ રહસ્યમય પણ હોય છે. ક્યારેક આપણે સૂતી વખતે એવી વસ્તુઓ જોઈ લઈએ છીએ જે આપણને વિચારવા મજબૂર કરી દે છે. જ્યોતિષ અને સ્વપ્ન શાસ્ત્રમાં દરેક સપનાનો એક ખાસ અર્થ હોય છે. આમાંનું એક છે સપનામાં ચંદ્રગ્રહણ જોવું...વર્ષ 2026માં આવનારા ખગોળીય ફેરફારો વચ્ચે જો તમને આવું સપનું આવે છે, તો તેની પાછળ છુપાયેલા સંકેતોને સમજવા ખૂબ જરૂરી છે.

સપનાનું મનોવિજ્ઞાન અને જ્યોતિષીય સંબંધ
ભારતીય જ્યોતિષ પરંપરામાં ચંદ્રને 'મન'નો કારક માનવામાં આવે છે. એટલે કે આપણી લાગણીઓ, સુખ અને શાંતિ સીધી રીતે ચંદ્ર સાથે જોડાયેલા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે આપણે સપનામાં ચંદ્રગ્રહણ જોઈએ છીએ, ત્યારે તેની સીધી અસર આપણા માનસિક સંતુલન અને ભવિષ્યની યોજનાઓ પર પડે છે. ગ્રહણનો અર્થ છે 'અંધકાર' અને સપનામાં તેને જોવું એ અવારનવાર મનમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલને દર્શાવે છે.

શુભ કે અશુભ: શું કહે છે શાસ્ત્ર?
મોટેભાગે લોકો ગ્રહણના નામથી જ ડરી જાય છે, પરંતુ દરેક પરિસ્થિતિમાં તે અશુભ હોતું નથી. ધાર્મિક માન્યતાઓ મુજબ, જો તમે સપનામાં પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ જુઓ છો, તો તે આવનારા સમયમાં કોઈ મોટા ફેરફારનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ ફેરફાર તમારા કરિયર અથવા અંગત જીવન સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે.

જીવન પર થનારા 5 મોટા સંકેતો:

1. સ્વાસ્થ્ય સંકેત: સપનામાં ધૂંધળો કે કપાયેલો ચંદ્ર જોવો એ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓનું પ્રતીક છે.
2. વડીલોની સંભાળ: જો ઘરમાં કોઈ વડીલ બીમાર હોય, તો તેમના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધુ સાવધાની રાખવી.
3. આર્થિક તંગી: રાહુ-કેતુના પ્રભાવની જેમ, આ સપનું જીવનમાં થોડા સમય માટે પૈસાની તંગી લાવી શકે છે.
4. વિવાદની આશંકા: આ સપનું પરિવાર કે બહાર કોઈની સાથે સંભવિત વિવાદ અથવા અણબનાવ તરફ ઈશારો કરે છે.
5. કામચલાઉ અસર: જે રીતે ગ્રહણનો અંધકાર કામચલાઉ હોય છે, તેમ આ પડકારો પણ થોડા સમય માટે જ આવે છે.

ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સંકેત
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે ગ્રહણનું સપનું ઘણું સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. આ સપનું તેમને આવનારા સમયમાં વધુ સાવધ અને શાંત રહેવાનો સંદેશ આપે છે. આવી સ્થિતિમાં ગભરાવાને બદલે સકારાત્મક વિચાર રાખવો અને ઈષ્ટદેવનું ધ્યાન કરવું લાભદાયી માનવામાં આવે છે.

નકારાત્મક પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
જો કોઈ ખરાબ સપનું તમને પરેશાન કરી રહ્યું હોય, તો શાસ્ત્રોના નિયમો અનુસાર, બીજા દિવસે સ્નાન કર્યા પછી સફેદ વસ્તુઓ જેવી કે- દૂધ, ચોખા કે ખાંડનું દાન કરવું જોઈએ. તેનાથી ચંદ્રનો દોષ ઓછો થાય છે અને મનમાં શાંતિ આવે છે.

