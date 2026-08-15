/રક્ષાબંધન પર ચંદ્રગ્રહણનો ઓછાયો, આ રાશિવાળા સંભાળીને રહેજો, નહીં તો પાયમાલ થઈ જશો

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં એવી માન્યતા છે કે ગ્રહ ગોચરનો સંયોગ કોઈ વિશેષ પર્વ પર બને તો તેનું મહત્વ અને નિયમો પર અસર પડે છે. જેના કારણે જાતકોને લાભ હાનિની પ્રાપ્તિના યોગ બને છે. જેમાં રક્ષાબંધનનો દિવસ પણ સામેલ છે. જેના પર આ વખતે ગ્રહણનો ઓછાયો છે. આ વર્ષે રક્ષા બંધન પર 28 ઓગસ્ટના રોજ વર્ષનું અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ લાગી રહ્યું છે. આ ચંદ્રગ્રહણ જો કે ભારતમાં જોવા મળશે નહીં. પરંતુ તેની રાશિઓ પર અસર જોવા મળી સકે છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોની સમસ્યાઓ વધી શકે છે. કાર્યોમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. જાણો આ ગ્રહણ કઈ રાશિના જાતકો માટે તણાવ અને સાવધાનીનો સમય લઈને આવી શકે છે.
ચંદ્રગ્રહણનો સમય
વર્ષનું બીજુ ચંદ્રગ્રહણ 28 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ લાગશે. ગ્રહણની શરૂઆત 28 ઓગસ્ટે સવારે 6.53 કલાકે થશે. જેનું સમાપન બપોરે 12.31 કલાકે થાય તેવું કહેવાય છે. આ ચંદ્રગ્રહણ ભારતમાં જો કે જોવા મળશે નહીં. તેનો સૂતક કાળ અને તેના નિયમ બંને માન્ય રહેશે નહીં. પરંતુ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિથી તેનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. જાણો કોણે સંભાળીને રહેવું પડશે.
કર્ક રાશિ
તુલા રાશિ
ધનુ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)