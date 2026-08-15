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રક્ષાબંધન પર ચંદ્રગ્રહણનો ઓછાયો, આ રાશિવાળા સંભાળીને રહેજો, નહીં તો પાયમાલ થઈ જશો

Chandra Grahan 2026: રક્ષાબંધનના અવસરે 28 ઓગસ્ટના રોજ વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ લાગવા જઈ રહ્યું છે. જો આ આંશિક ચંદ્રગ્રહણ હશે. જે શનિની રાશિ કુંભ અને શતભિષા નક્ષત્રમાં થશે. તેનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળશે જેમણે સાવધાન રહેવું પડશે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:31 PM IST
રક્ષાબંધન પર ચંદ્રગ્રહણનો ઓછાયો, આ રાશિવાળા સંભાળીને રહેજો, નહીં તો પાયમાલ થઈ જશો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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