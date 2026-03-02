Chandra Grahan 2026: આવતી કાલે લાલચોળ થશે ચંદ્રમા, મેષ સહિત 4 રાશિવાળા માટે ભારે સમય! બચાવના ઉપાય જાણો
Blood Moon 2026: 3 તારીખે ચંદ્રગ્રહણ થઈ રહ્યું છે જે આ વખતે બ્લડ મૂન હશે. આ બ્લડ મૂન એટલે શું અને ચંદ્રગ્રરણ ભારતમાં ક્યાં ક્યાં જોવા મળશે તથા કઈ રાશિઓ માટે નુક્સાની સર્જે તેવું રહી શકે તે પણ જાણો. આ સાથે તેની અસરો ઘટાડવાના ઉપાયો પણ જાણો.
- 3 તારીખે ચંદ્રગ્રહણ, ભારતમાં અમુક જગ્યાએ દેખાશે.
- આ વખતનું ચંદ્રગ્રહણ બ્લડ મૂન હશે, જાણો તેનો અર્થ.
- આ ચંદ્રગ્રહણ કોના માટે પડકારો આવશે અને બચવાના ઉપાય પણ જાણો.
વર્ષ 2026નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ આવતી કાલે એટલે કે 3 માર્ચના રોજ થઈ રહ્યું છે. આ વખતે ચંદ્રગ્રહણ કોઈ સામાન્ય નથી પરંતુ દુર્લભ અને બ્લડ મૂન તરીકે જોવા મળશે. બ્લડ મૂન એક ખગોળીય ઘટના છે પરંતુ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ તેનું ખુબ મહત્વ છે. ત્યારે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે આ બ્લડ મૂન ચંદ્રગ્રહણની રાશિઓ પર શું અસર પડશે?
ચંદ્રગ્રહણનો સમય
3 માર્ચના દિવસે મંગળવારે બપોરે 3.20 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 6.48 કલાક વચ્ચે ચંદ્રગ્રહણ રહેશે. આ ગ્રહણ દરમિયાન પૂજાપાઠ અને હોળી રમવી અશુભ ગણાય છે. ગ્રહણ રાશિઓના જીવનને પણ પ્રભાવિત કરશે. કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમય પડકારોવાળો રહી શકે છે.
બ્લડ મૂન એટલે શું
બ્લડ મૂન એક ખાસ ખગોળીય ઘટના છે. જે સંપૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ સમયે જોવા મળે છે. જ્યારે સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્રમા એક લાઈનમાં આવી જાય છે અને પૃથ્વી તેમની વચ્ચે હોય છે ત્યારે પૃથ્વીની છાયા સંપૂર્ણ રીતે ચંદ્રમા પર પડે છે. આ સ્થિતિને પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ કહે છે. આ દરમિયાન ચંદ્રમા સંપૂર્ણ રીતે અંધકારમય નથી બનતા પરંતુ લાલ, તાંબા કે ગાઢ નારંગી રંગના ચમકીલા લાગે છે. પૃથ્વીના વાયુમંડળથી પસાર થતી સૂર્યકિરણોના કારણે આવું બને છે. પ્રકાશ વિખરાઈ જાય છે અને લાલ રંગના કિરણો ચંદ્રમા સુધી પહોંચે છે. જેના કારણે બ્લડ મૂન કહેવાય છે. ખગોળીય ગણતરીઓ મુજબ તેની પ્રક્રિયા 2 માર્ચની મોડી રાતથી શરૂ થઈ જશે. ભારતમાં પૂર્વી ભારતના રાજ્યો જેમ કે અસમ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ, અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં આ દ્રષ્ય વધુ સ્પષ્ટ અને પ્રભાવશાળી જોવા મળી શકે છે. ગુવાહાટી, આઈઝોલ અને ઈટાનગર તથા કોલકાતા જેવા શહેરોમાં ચંદ્રમાનો લાલ રંગ વધુ સમય સુધી જોવા મળી શકે છે. દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગ્લુરુ, ચેન્નાઈ, જયપુર અને લખનઉ જેવા શહેરોમાં ગ્રહણ આંશિક જોવા મળી શકે છે.
ચંદ્રગ્રહણનું મહત્વ
જ્યોતિષમાં ચંદ્રમાને મન, ભાવનાઓ અને માનસિક સ્થિતિના કારક ગણવામાં આવે છે. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ભાવનાત્મક અસંતુલન વધી શકે છે. બ્લડ મૂનની લાલ આભા તીવ્ર ઉર્જાનું પ્રતિક ગણાય છે. તે છૂપાયેલા સત્ય સામે લાવવાનો પણ સમય બની રહે છે. હવે આ બ્લડ મૂનની સ્થિતિ કયા જાતકો માટે પડકારજનક રહેશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ચંદ્રગ્રહણ પડકારભર્યું રહી શકે છે. કોઈ વિવાદ કે ચર્ચાથી બચવું. માન સન્માન સંલગ્ન મામલાઓમાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળાએ પણ આર્થિક મામલાઓમાં સતર્ક રહેવું પડશે. સમજી વિચારીને રોકાણ કરવું નહીં તો ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને સ્વાસ્થ્ય પ્રભાવિત થઈ શકે છે. ગ્રહણ દરમિયાન તમારે સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના લોકોને આર્થિક મોરચે નુકસાન થઈ શકે છે. વાદ વિવાદથી બચવું. ધૈર્ય રાખો અને સકારાત્મક વિચારો.
ગ્રહણ દરમિયાન આ ઉપાયો અજમાવો
- ગ્રહણના અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે આ રાશિવાળાએ ॐ सोमाय नमः મંત્રના જાપ કરવા.
- ચંદ્રમાના આ મંત્રનો જાપ કરવાથી લાભ થશે.
- આ મંત્રનો 108 વાર જાપ કરો.
- દૂધ, ચોખા કે મિસરીનું કે સફેદ વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
