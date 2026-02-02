Prev
50 વર્ષ બાદ હોળી પર લાગશે પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ, આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, નોકરી-વેપારમાં થશે પ્રગતિ, ધનલાભનો યોગ

Chandra Grahan 2026: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ચંદ્ર ગ્રહણ માર્ચ મહિનામાં હોળી પર લાગશે. ચંદ્ર ગ્રહણથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:31 PM IST

Chandra Grahan Holi: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર સમય-સમય પર ચંદ્ર અને સૂર્ય ગ્રહણ લાગે છે, જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયા પર જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે વર્ષનું પ્રથમ પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ ફાગણ પૂનમના શુભ અવસર પર છે, એટલે કે હોળીના દિવસે છે. આ ગ્રહણ 3 માર્ચ 2026ના બપોરે 2.17 કલાકે શરૂ થશે અને સાંજે 7.53 કલાકે સમાપ્ત થશે. આ ચંદ્ર ગ્રહણ કુંભ રાશિમાં લાગશે. તેવામાં આ ચંદ્ર ગ્રહણથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

ધન રાશિ
તમારા લોકો માટે ચંદ્ર ગ્રહણ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયે તમે કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. સાથે તમારી આવકમાં વધારો થશે. આ સમયે રોકાણથી સારો લાભ થશે. આ દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વૃદ્ધિ થશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેશે. તમને કોઈ મોટા લક્ષ્યમાં સફળતા મળી શકે છે.

મકર રાશિ
ચંદ્ર ગ્રહણ મકર રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. આ સમયે નોકરી કરનાર જાતકોને નવી નોકરી મળી શકે છે. આ દરમિયાન તમે દેશ-વિદેશની યાત્રા કરી શકો છો. સાથે કોઈ વૈભવી વસ્તુ ખરીદી શકો છો. આ સમયે આવકના નવા-નવા માધ્યમથી કમાણી કરી શકો છો. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. આ દરમિયાન તમને માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે.

સિંહ રાશિ
તમારા લોકો માટે ચંદ્રગ્રહણ અનુકૂળ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળી શકે છે. સાથે જે લોકો રાજનીતિ, વહીવટ કે સરકારી સેવામાં જોડાયેલા છે, તેના માટે આ સમય વિશેષ રૂપથી લાભદાયક રહેશે. આ સમયમાં બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. સાથે વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે. નવી વ્યાવસાયીક ડીલ થઈ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

