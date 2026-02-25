Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

હોળી ટાણે ચંદ્રગ્રહણ 4 રાશિવાળા માટે પડકારો ઊભા કરશે, જીવવું ઝેર કરશે, પરંતુ 2 રાશિને ફાયદો કરાવશે

Chandra Grahan 2026: હોળી ટાણે જ વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ થઈ રહ્યું છે. આ ચંદ્રગ્રહણનો સૂતક કાળ ભારતમાં માન્ય ગણાશે. ચંદ્રગ્રહણ કોના માટે સકારાત્મક અને કોના માટે પડકારો ઊભા કરી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 25, 2026, 12:50 PM IST
  • હોળી પહેલા 3 માર્ચના રોજ સિંહ રાશિમાં થશે ચંદ્રગ્રહણ
  • ભારતમાં માન્ય હશે ચંદ્રગ્રહણનો સૂતકકાળ
  • સિંહ, કન્યા, કર્ક અને મીન રાશિના જાતકોએ સાચવીને રહેવું
  • વૃષભ અને તુલા રાશિના જાતકોને કરાવી શકે છે ફાયદો

હમણા જ વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ થયું હતું. જો કે આ ગ્રહણ ભારતમાં જોવા મળ્યું નહતું એટલે ભારતમાં તેનો સૂતકકાળ પણ લાગ્યો નહતો. પરંતુ હવે આ વર્ષનું પહલું ચંદ્રગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે. માર્ચ મહિનાની 3 તારીખે એટલે કે હોળી પહેલા ગ્રહણ થઈ રહ્યું છે. આ ગ્રહણ પાછું સિંહ રાશિમાં થશે. આ વખતે આ ગ્રહણ ભારતમાં પણ કેટલાક સમય માટે જોવા મળશે જેના કારણે જે સૂતક કાળ હશે તે ભારતમાં પણ ગણાશે. આ ગ્રહણ કેટલીક રાશિઓ માટે પ્રતિકૂળ અને કેટલીક રાશિઓ માટે અનુકૂળ રહી શકે છે. પ્રતિકૂળ રહે તો કયા ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ એ પણ અમે તમને જણાવીશું. 

કઈ કઈ રાશિઓ માટે લાભકારી રહેશે ચંદ્રગ્રહણ?

વૃષભ રાશિવાળાને બંપર ધનલાભ થઈ શકે
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રગ્રહણ સકારાત્મક અસર કરે તેવા સંકેત છે. નવી રોજગારી કે નોકરી મળવાની શક્યતા છે. અટકેલા કાો પાર પડશે. ધનલાભ થશે. ખર્ચા-રોકાણ બરાબર સ્થિતિમાં રહેશે. કરિયરમાં કોઈ મોટી ઉપલબ્ધિ મેળવી શકો છો. વેપાર અને રોકાણ સંલગ્ન લોકોને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. 

તુલા રાશિવાળાને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે
તુલા રાશિના જાતકોને પણ ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. જે પણ કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળવાના ચાન્સ વધી જશે. નોકરી બદલી શકો છો. સારો પ્રોજેક્ટ મળી શકે. અટકેલું કે ફસાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. અધિકારીઓ તમારા કામથી સંતુષ્ટ રહેશે. કોઈ તમારી વિરુદ્ધ ષડયંત્ર રચતું હશે તો તેમને બરાબર પરચો મળશે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ ઘટી શકે છે. સામાજિક ઓળખ અને સંપર્કોનો વિસ્તાર થશે. 

ચંદ્રગ્રહણ કોના માટે પડકારો લાવી શકે?

સિંહ રાશિ- નિર્ણય શક્તિ પ્રભાવિત થઈ શકે
વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ સિંહ રાશિમાં જ થવાનું છે. આ ગ્રહણ તમને માનસિક પળોઝણમાં નાખી શકે છે. નિર્ણયશક્તિ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. કોઈ પણ નિર્ણય ગ્રહણના થોડા દિવસ પસાર થયા બાદ લેવો જોઈએ. જીવનસાથી સાથે માથાકૂટ કે માનસિક અશાંતિ થઈ શકે છે. ભૂતકાળમાં વિચાર્યા વગર કરેલું રોકાણ હવે નુકસાન કરાવી શકે. ખોટી સંગતથી દૂર રહેવું. 

કન્યા રાશિવાળાને સ્વાસ્થ્યના પડકારો આવી શકે
કન્યા રાશિના હાનિ ભાવમાં એટલે કે દ્વાદશ ભાવમાં આ ચંદ્રગ્રહણ થશે. સ્વાસ્થ્ય અંગે સતર્ક રહેવું. પેટ અને છાતીમાં દુખાવાની સમસ્યા રહી શકે. માનસિક રીતે નબળાઈ આવી શકે. આર્થિક રીતે સાવચેત રહેજો. ધનહાનિ થઈ શકે છે. સંતાન મામલે કાળજી લેવી. 

કર્ક રાશિવાળાને ધનહાનિના યોગ
કર્ક રાશિના બીજા ભાવમાં આ ગ્રહણ થશે. જે ધન અને કુટુંબનો ગણાય છે. ચંદ્રમા તમારી રાશિના સ્વામી છે એટલે તેઓ બીજા ભાવમાં પીડાતા હોવાના કારણે કૌટુંબિક જીવનમાં સાવધાની રાખવી. ઘરના લોકોમાં વાદ વિવાદ માનસિક તાણ વધારી શકે છે. પૈસાની લેવડદેવડમાં સાવધ રહેવું. 

મીન રાશિવાળાના શત્રુઓ વધી શકે
મીન રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં ગ્રહણ થશે જે શત્રુ ભાવ ગણાય છે. જેને કારણે શત્રુઓ વધી શકે છે. કોઈના પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા હજારવાર વિચારવું નહીં તો દગો થઈ શકે છે. ઉધાર લેવડદેવડ ન કરવી 

બચવાના ઉપાયો

- ભગવાન શિવના મંત્રોનો જાપ કરવાથી  ગ્રહણની અસર દૂર થઈ શકે છે. 

- દૂધ, ચોખા, દહી, સફેદ કપડાં વગેરેનું દાન કરવું જોઈએ. 

- માતાની સેવા કરવાથી ચંદ્રમા પ્રસન્ન રહે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
