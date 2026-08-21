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રક્ષાબંધન પર વર્ષનું અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ: 3 કલાક 18 મિનિટના ગ્રહણ વચ્ચે ક્યારે બાંધવી રાખડી? જાણી લો સાચો સમય

Chandra Grahan on Raksha Bandhan 2026: 28 ઓગસ્ટે રક્ષાબંધનના પર્વ પર વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ છે. તેવામાં શું રાખડી બાંધવાના મૂહુર્ત પર તેની કોઈ અસર પડશે? કુંભ નક્ષત્ર અને શતભિષા નક્ષત્રમાં આ વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ છે. જાણો સૂતક કાળ અને તેનું મહત્વ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:58 PM IST
રક્ષાબંધન પર વર્ષનું અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ: 3 કલાક 18 મિનિટના ગ્રહણ વચ્ચે ક્યારે બાંધવી રાખડી? જાણી લો સાચો સમય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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