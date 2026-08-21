/રક્ષાબંધન પર વર્ષનું અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ: 3 કલાક 18 મિનિટના ગ્રહણ વચ્ચે ક્યારે બાંધવી રાખડી? જાણી લો સાચો સમય

Chandra Grahan on Raksha Bandhan 2026: ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પર્વ રક્ષાબંધન પર આ વખતે ચંદ્રગ્રહણ રહેવાનું છે. રક્ષા બંધનની ઉજવણી 28 ઓગસ્ટ, શુક્રવારે થશે. રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વની સાથે અમરનાથ યાત્રાનું પણ સમાપન થઈ જશે. કુંભ અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રક્ષાબંધનના દિવસે વર્ષનું અંતિમ ચંદ્ર ગ્રહણ પણ છે. આ દરમિયાન ચંદ્રમા કુંભ રાશિમાં હશે, જ્યાં પહેલાથી છાયા ગ્રહ રાહુ બિરાજમાન છે અને કેતુની પણ દ્રષ્ટિ બની રહેશે. સાથે સૂર્ય પણ કેતુથી પીડિત રહેશે કારણ કે સિંહ રાશિમાં સૂર્ય અને કેતુની યુતિ બની રહી છે. હવે લોકોના મનમાં ઘણા સવાલ હશે કે શું ગ્રહણને કારણે રક્ષાબંધન પર પ્રભાવ પડશે કે નહીં, શું રાખડી બાંધવાના મુહૂર્તમાં ફેરફાર આવશે કે નહીં અને શું આ ગ્રહણ ભારતમાં જોવા મળશે. આવો આ સવાલોના જવાબ જાણીએ.
28 ઓગસ્ટે દેખાશે બ્લડ મૂન
28 ઓગસ્ટના રોજ થનાર ચંદ્રગ્રહણ આંશિક હશે. આ દરમિયાન ચંદ્રમાનો મોટો ભાગ પૃથ્વીની છાયામાં ઢંકાઈ જશે. આ દરમિયાન ચંદ્રમા લાલ કે તાંબાના રંગ જેવા જોવા મળશે, આ કારણે તેને બ્લડ મૂન પણ કહેવામાં આવશે. આ ગ્રહણશિક ગ્રહ દક્ષિણી-પશ્ચિમી એશિયા (પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાનના દક્ષિણી ક્ષેત્ર સહિત સાઉદી અરબ, શારજાહ, ઈરાક, ઈરાન) અમેરિકા, યુરોપ, આફ્રિકી પ્રશાંત મહાસાગર અને એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં સંપૂર્ણ રીતે દેખાશે.
ભારતમાં નહીં જોવા મળે ચંદ્રગ્રહણ
રક્ષાબંધનના દિવસે લાગનાર વર્ષનું અંતિમ ચંદ્ર ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, તેથી તેની રક્ષાબંધન પર કોઈ અસર પડશે નહીં અને રાખડી બાંધવાના મુહૂર્તમાં પણ ફેરફાર થશે નહીં. આ ગ્રહણ ભારતમાં નથી દેખાવાનું એટલે સૂતક કાળ પણ માન્ય રહેશે નહીં. તમે પૂજાપાઠ કરી શકો છો. તમને જણાવી દઈએ કે રક્ષાબંધન ભાઈ-બહેનના અતૂટ પ્રેમ અને વિશ્વાસનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ દિવસે બહેન પોતાના ભાઈના કાંડા પર રક્ષા સૂત્ર બાંધી તેની સુખ, સમૃદ્ધિ અને લાંબી ઉંમરની કામના કરે છે, જ્યારે ભાઈ તેની રક્ષાનો સંકલ્પ લે છે.
ચંદ્રગ્રહણ 2026 તારીખ અને સમય
ભારતીય સમયાનુસાર રક્ષાબંધનને દિવસે લાગનાર ચંદ્ર ગ્રહણની શરૂઆત સવારે 8 કલાક 4 મિનિટથી થશે. ચંદ્રગ્રહણનો મધ્ય કાળ 9 કલાક 43 મિનિટ પર હશે અને સમાપાન 11 કલાક 22 મિનિટે થશે. ચંદ્રગ્રહણનો કુલ સમયગાળો 3 કલાક 18 મિનિટ રહેવાનો છે. આ ચંદ્ર ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં.
રક્ષાબંધન પર ભદ્રાનો પડછાયો નહીં
અત્યાર સુધી તમને દરેક સવાલના જવાબ મળી ગયા હશે કે 28 ઓગસ્ટે ચંદ્ર ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં તેથી રક્ષાબંધન પર તેનો કોઈ પ્રભાવ પડશે અને ન રાખડી બાંધવાના મુહૂર્તમાં ફેરફાર થશે. એટલે કે તમે તમામ કાર્યો કોઈ મુશ્કેલી વગર પૂરા કરી શકો છો.
શું કરવું
રક્ષાબંધનના દિવસે સવારે સ્નાન કરી ભગવાનની પૂજા કરો. બહેનો ભાઈની આરતી ઉતારી રક્ષા સૂત્ર બાંધી શકે છે અને ભાઈ-બહેન એકબીજાના સુખ-સમૃદ્ધિની કામના કરે. જરૂરિયાતમંદને ભોજન, વસ્ત્રો કે પોતાની ક્ષમતા અનુસાર દાન કરવું શુભ માનવામાં આવે છે. ગ્રહણને લઈને મનમાં ભય રાખવાની જગ્યાએ ધાર્મિક આસ્થા અને સકારાત્મક વિચાર બનાવી રાખો.