આજે વર્ષનું સૌથી લાંબુ ચંદ્રગ્રહણ, સૂતક કાળમાં ભૂલેચૂકે ન કરતા આ 5 કામ, ગ્રહણ પછી શું કરવું એ પણ જાણો
આજે ચંદ્રગ્રહણ છે. એવું કહેવાય છે કે આ ચંદ્રગ્રહણ વર્ષનું સૌથી લાંબુ છે. ગ્રહણનો સૂતકકાળ પણ ચાલુ થઈ ગયો છે ત્યારે એ જાણવું ખુબ જરૂરી છે કે સૂતકકાળમાં શું ન કરવું જોઈએ અને ગ્રહણ છૂટ્યા બાદ સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ.
- આજે વર્ષનું સૌથી લાંબુ ચંદ્રગ્રહણ, ભારતમાં અમુક ભાગોમાં દેખાશે
- ચંદ્રગ્રહણ બપોરે 3.20 કલાકે શરૂ થશે અને સાંજે 6.46 કલાકે પૂરું થશે
- સૂતક કાળ શરૂ, આ દરમિયાન શું ન કરવું જોઈએ તે જાણો
- ગ્રહણ છૂટ્યા બાદ શું કરવું જોઈએ તે પણ જાણો.
હમણા જ વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ ગયું અને હવે વર્ષ 2026નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ પણ આજે લાગી રહ્યું છે. આજનું ચંદ્રગ્રહણ ખાસ છે કારણ કે તે બ્લડમૂન જોવા મળશે. ગ્રહણ ભલે એક ખગોળીય ઘટના હોય પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્રગ્રહણ અને એમા પણ બ્લડ મૂનનું એક ખાસ મહત્વ છે. આ વખતે ચંદ્રગ્રહણ સિંહ રાશિ અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થઈ રહ્યું છે. ભારતીય સમય મુજબ ચંદ્રગ્રહણ બપોરે 3.20 કલાકે શરૂ થશે અને સાંજે 6.46 કલાકે પૂરું થશે. જો કે ચંદ્ર ગ્રહણનો સૂતકકાળ શરૂ થઈ ગયો છે.
ચંદ્રગ્રહણનો સૂતક કાળ શરૂ
ગ્રહણ લાગવાનું હોય તેના 9 કલાક પહેલા જ તેનો સૂતકકાળ શરૂ થઈ જાય છે. ચંદ્રગ્રહણ આજે બપોરે 3.20 કલાકે શરૂ થશે એટલે તેનો સૂતકકાળ સવારે 6.20 કલાકથી શરૂ થઈ ગયો છે. સૂતકકાળ અને ગ્રહણ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ઘરમાં કયા કયા કામ ન કરવા જોઈએ એ ખાસ જાણો.
સૂતક કાળમાં શું ન કરવું જોઈએ.
1. પૂજા પાઠ ન કરવા જોઈએ
શાસ્ત્રો મુજબ ગ્રહણ દરમિયાન જે સૂતકકાળ લાગે તેમાં પૂજા પાઠ કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ નહીં. આ સમયગાળામાં મંદિરના કપાટ પણ બંધ કરી દેવાય છે. દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓને પણ સ્પર્શ કરવાની મનાઈ હોય છે. સૂતક કાળ કે ગ્રહણ સમયમાં ફક્ત મંત્રોના જાપ થઈ શકે છે.
2. ગર્ભવતી મહિલાઓને ખાસ સલાહ
આ સમય દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાઓએ ખુબ જ સાવધાની વર્તવી જોઈએ. તેમણે તીક્ષ્ણ કે ધારદાર વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ જોખમી કાર્ય ન કરવું જોઈએ. ગમે તેવું જરૂરી કામ હોય પરંતુ ઘરની બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ.
3. ખાણી પીણી
સૂતકકાળ લાગ્યા બાદ ભોજન બનાવવું કે ભોજન કરવું વર્જિત છે. કારણ કે ગ્રહણના પ્રભાવથી ભોજન દૂષિત થઈ શકે છે. આથી બનેલા ભોજનમાં પણ તુલસીનું પાંદડું નાખવાની પરંપરા છે. જેથી કરીને શુદ્ધતા રહે.
4. નખ-વાળ, દાઢી
સૂતકકાળમાં નખ કાપવા, વાળ કાપવા, દાઢી કરવા કે તેલ માલિશ જેવા કાર્યો કરવા ટાળવા.
5. માંગલિક કાર્યો
ચંદ્રગ્રહણના છાયામાં નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવી જોઈએ નહીં. લાંબો પ્રવાસ પણ ન કરવો જોઈએ. નવી ચીજોની ખરીદી ન કરવી જોઈએ. શુભ કાર્યો જેમ કે લગ્ન, સગાઈ, ગૃહ પ્રવેશ વગેરે ટાળવા જોઈએ.
ગ્રહણ પછી શું કરવું જોઈએ
સ્નાન કરવું જોઈએ
ગ્રહણનો સમય પત્યા બાદ સૌથી પહેલા સ્નાન કરવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો પાણીમાં થોડું ગંગાજળ ભેળવી દેવું. તેનાથી શરીર અને મન શુદ્ધ થાય છે. કેટલાક લોકો સમગ્ર ઘરમાં ગંગાજળ છાંટે છે. ભગવાનની મૂર્તિને પણ ગંગાજળથી સ્નાન કરાવે છે.
પૂજા પાઠ
ગ્રહણ પૂરું થયા બાદ મંદિર સાફ કરીને ભગવાનની પૂજા કરવી જઈએ. ગ્રહણ દરમિયાન મંદિર બંધ રાખ્યું હોય એટલે કપાટ ખોલી નાખવા. ત્યારબાદ મંત્ર જાપ, આરતી અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.
3. દાન પુણ્ય કરવું જોઈએ
ગ્રહણ બાદ દાનનો વિશેષ મહિમાં છે. ગ્રહણ પૂરું થયા બાદ લોકોને કપડાં, અન્ન, ચોખા, દૂધ, ખાંડ કે પૈસાનું દાન કરવું સારું ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે તેનાથી ગ્રહણનો પ્રભાવ ઘટે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
