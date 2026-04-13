Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualChandra Mahadasha: ચંદ્રમાની મહાદશામાં આ 1 ગ્રહની અંતર્દશા વ્યક્તિને આપે છે અપાર ધન અને ઐશ્વર્ય, જાતક જીવે છે રાજા જેવું જીવન!

Chandra Mahadasha: ચંદ્રમાની મહાદશામાં આ 1 ગ્રહની અંતર્દશા વ્યક્તિને આપે છે અપાર ધન અને ઐશ્વર્ય, જાતક જીવે છે રાજા જેવું જીવન!

Chandra Mahadasha Effect: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, ચંદ્રમાની મહાદશા 10 વર્ષની હોય છે. આ દરમિયાન જાતકના જીવનમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ બદલાવ આવે છે. આમ તો દરેક વ્યક્તિ માટે ચંદ્રની દશા શુભ હોતી નથી, પરંતુ આ દરમિયાન કેટલાક ગ્રહોની દશા અત્યંત શુભ અને લાભકારી હોય છે. ચાલો જાણીએ ચંદ્રમાની મહાદશામાં શુભ ગ્રહોની અંતર્દશાથી શું લાભ થાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:35 PM IST

Trending Photos

Chandra Mahadasha: ચંદ્રમાની મહાદશામાં આ 1 ગ્રહની અંતર્દશા વ્યક્તિને આપે છે અપાર ધન અને ઐશ્વર્ય, જાતક જીવે છે રાજા જેવું જીવન!

Chandra Mahadasha Antardasha: વૈદિક જ્યોતિષમાં ચંદ્રમાને આપણા મનનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં ચંદ્રમાની મહાદશા આવે છે, ત્યારે તેનું પૂરું ધ્યાન પોતાની લાગણીઓ, પરિવાર અને માનસિક સુખ-શાંતિ પર કેન્દ્રિત થઈ જાય છે. જ્યોતિષીય ગણતરી મુજબ, ચંદ્રની મહાદશા 10 વર્ષની હોય છે, આ દરમિયાન જાતકોના જીવનમાં મોટા માનસિક અને આર્થિક બદલાવ લાવે છે. આમ તો ચંદ્રમા મહાદશાની આખી અવધિ દરેક માટે સારી નથી હોતી, પરંતુ આ દરમિયાન જ્યારે ગુરુની અંતર્દશા આવે છે, ત્યારે 'ગજકેસરી' નામનો રાજયોગ બને છે. આ રાજયોગના શુભ પ્રભાવથી જાતકને તમામ ભૌતિક સુખ, ઐશ્વર્ય, ધન અને માન-સન્માન પ્રાપ્ત થાય છે. ચાલો જાણીએ કે, ચંદ્રમાની મહાદશા શું હોય છે, તેના શુભ-અશુભ ફળ અને ક્યા 3 ગ્રહોની અંતર્ધશા શુભ હોય છે.

ગ્રહોની રાણી છે ચંદ્રમા
ગ્રહોની પરિષદમાં ચંદ્રમાને માતા અને રાણીનું સ્થાન પ્રાપ્ત છે. તે કર્ક રાશિનો સ્વામી છે. વૃષભ રાશિમાં તે ઉચ્ચ હોવાથી ખૂબ જ શુભ ફળ આપે છે, જ્યારે વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર નીચ માનવામાં આવે છે, જેનાથી માનસિક સંઘર્ષ વધી શકે છે. ચંદ્રમા મુખ્યત્વે આપણી કલ્પનાશક્તિ, માતાનું સુખ, શરીરમાં જળ તત્વ અને આપણી માનસિક સ્થિતિને નિયંત્રિત કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ચંદ્રમાની મહાદશાના શુભ ફળ
ચંદ્રમાની સ્થિતિ અનુસાર આ 10 વર્ષ તમારા માટે વરદાન પણ હોઈ શકે છે અને પડકાર પણ. જો તમારી કુંડળીમાં ચંદ્ર શુભ ગ્રહોના પ્રભાવમાં હોય, તો કઠિન સમયમાં પણ તમારું મન સ્થિર અને પ્રસન્ન રહેશે. ચાંદી, ડેરી ઉત્પાદનો અથવા જળ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયોમાં અનપેક્ષિત પ્રગતિ થાય છે. માતા સાથેના સંબંધોમાં મધુરતા આવે છે અને તેમના આશીર્વાદથી ભાગ્યોદય થાય છે.

જ્યારે ચંદ્રમા હોય પીડિત
જો ચંદ્રમા પર શનિ, રાહુ કે કેતુની દૃષ્ટિ હોય (જેમ કે વિષ યોગ), તો જીવનમાં કારણ વગરનો ડર, ગભરાટ અને રાત્રે ઊંઘ ન આવવાની (અનિદ્રા) સમસ્યા રહે છે. માતાનું બગડતું સ્વાસ્થ્ય અથવા તેમની સાથેના વૈચારિક મતભેદ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જાતક સાચા સમયે નિર્ણય લઈ શકતો નથી અને આત્મવિશ્વાસની કમી અનુભવે છે.

ચંદ્રમાં વિવિધ ગ્રહોની અંતર્દશા
ચંદ્રમાં ચંદ્રની અંતર્દશા: આ મહાદશાની શરૂઆત છે. આ દરમિયાન વ્યક્તિનો ઝુકાવ વિલાસિતા અને સૌંદર્ય તરફ વધે છે. સારા ખાનપાન, નવા વસ્ત્રો અને સુખ-સુવિધાઓનો આનંદ મળે છે.

ચંદ્રમાં ગુરુની અંતર્દશા: આ મહાદશાનો 'ગોલ્ડન પિરિયડ' છે. કુંડળીમાં ગજકેસરી યોગ જેવો પ્રભાવ મળે છે. આ સમયે ઘરમાં માંગલિક કાર્યો થાય છે, જ્ઞાન વધે છે અને સમાજમાં માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ચંદ્રમાં બુધની અંતર્દશા: જ્યારે લાગણીઓ (ચંદ્ર) સાથે બુદ્ધિ (બુધ)નો મેળ હોય છે, ત્યારે વ્યાપારમાં ચમત્કારિક સફળતા મળે છે. જે લોકો મીડિયા, રાઈટિંગ કે માર્કેટિંગના ક્ષેત્રમાં છે, તેમના માટે આ સમય નવી ઊંચાઈઓને સ્પર્શનારો હોય છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news