Rajyog: 16 ફેબ્રુઆરીથી પલટી મારશે 3 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય, જોવા મળશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગનો પોઝિટિવ પાવર

Rajyog In February 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અત્યંત શુભ અને દુર્લભ યોગ છે. આ યોગનું ફળ તુરંત જોવા મળે છે. મહાલક્ષ્મી રાજયોગના શુભ ફળના પ્રતાપથી વ્યક્તિને અપાર ધન, સમૃદ્ધિ અને સફળ મળી શકે છે. આ રાજયોગ 16 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ સર્જાશે અને 3 રાશિના જાતકો પર તેની પોઝિટિવ અસર દેખાઈ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:34 PM IST

Rajyog In February 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહ અને નક્ષત્રો પોતાની સ્થિતિ નિશ્ચિત સમય પર બદલતા રહે છે. ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તન દરમિયાન ખાસ યોગનું નિર્માણ થતું હોય છે. ગ્રહો દ્વારા બનતા કેટલાક યોગ શુભ હોય છે. ઘણીવાર 2 કે તેનાથી વધુ ગ્રહો એક રાશિમાં એક સાથે એવા સમયે આવી જાય છે જેના કારણે રાજયોગ સર્જાતા હોય છે. આ રાજયોગ જીવનમાં આર્થિક સ્થિરતા, આત્મવિશ્વાસ, સફળતા સહિતના સકારાત્મક પરિણામ આપે છે. ગ્રહો દ્વારા સર્જાતા રાજયોગમાંથી સૌથી પ્રભાવશાળી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ગણાય છે. 

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ 2026

મહાલક્ષ્મી રાજયોગને તુરંત ફળ આપનાર, ચમત્કારી યોગ ગણવામાં આવે છે. મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ 2 રીતે થાય છે. એક વ્યક્તિના જન્મ સાથે જ તેની કુંડળીમાં ચંદ્ર અને મંગળની ખાસ સ્થિતિના કારણે સર્જાયેલો હોય છે. જન્મકુંડળીમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનતો હોય તો તેવી વ્યક્તિનું જીવન વૈભવ અને સુખમાં પસાર થાય છે. અને બીજો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ગ્રહોના ગોચર દરમિયાન મંગળ અને ચંદ્રની યુતિથી પણ સર્જાય છે. જ્યારે ચંદ્ર અને મંગળ એક રાશિમાં હોય ત્યારે તેમની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બને છે. આ યોગના પ્રભાવથી પણ જાતક માટે અમુક સમય શુભ ફળ આપનારો બની જતો હોય છે. જ્યાં સુધી આ યુતિ રહે છે ત્યાં સુધીનો સમય કેટલીક રાશિ માટે સુવર્ણ કાળ હોય છે. તેમને અચાનક ધન લાભ થવા લાગે, કાર્યોમાં સફળતા મળવા લાગે, દાંપત્યજીવનમાં મધુરતા વધે. આવા પોઝિટિવ ફેરફાર મહાલક્ષ્મી રાજયોગના શુભ પ્રભાવના કારણે જીવનમાં જોવા મળી શકે છે. આવો જ શુભ ફળ આપનારો સમય 3 રાશિના લોકો માટે ગણતરીના દિવસોમાં શરુ થશે.

ક્યારે સર્જાશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ ?

તમને જણાવી દઈએ કે 16 ફેબ્રુઆરી 2026 અને સોમવારે મકર રાશિમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગ સર્જાશે. આ દિવસે ચંદ્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરશે અને મકર રાશિમાં પહેલાથી જ મંગળ છે. તેવામાં મકર રાશિમાં ચંદ્ર મંગળની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગના કારણે મેષ, વૃષભ અને મકર રાશિના લોકો માટે સમય શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના લોકોને 16 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ કોઈને કોઈ રીતે લાભ મળતા જોવા મળી શકે છે. જેમાં અચાનક ધન લાભ થવાની પણ સંભાવના છે. 

મહાલક્ષ્મી રાજયોગથી 3 રાશિને થશે લાભ

મેષ રાશિ

મહાલક્ષ્મી રાજયોગ મેષ રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જે જાતકો બિઝનેસ કરે છે તેમને પ્રગતિ કરાવે તેવી તકો મળી શકે છે. કરિયર માટે પણ આ સમય સારો જણાશે. નવી ઓફર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થાય તેવો લાભ થાય તેની પ્રબળ સંભાવના છે. 

વૃષભ રાશિ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મહાલક્ષ્મી રાજયોગનો પ્રભાવ વૃષભ રાશિના લોકો માટે પણ શુભ છે. વૃષભ રાશિ માટે 16 ફેબ્રુઆરીથી સારા દિવસો શરુ થશે એમ કહી શકાય છે. આ સમયે ભાગ્યનો સાથ મળશે. કામ સંબંધિત વિદેશ યાત્રા થઈ શકે છે. નોકરી કરતાં જે લોકોનું પ્રમોશન અટક્યું છે તેમને પ્રમોશન મળી શકે છે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના લોકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ સૌથી વધુ લાભકારી છે કારણ કે આ રાશિમાં જ ચંદ્ર અને મંગળની યુતિ બની રહી છે. મકર રાશિના લોકો માટે 16 ફેબ્રુઆરીથી સમય શુભ રહેશે. વૈવાહિક જીવનમાં સુખી રહેશો. અચાનક ધન લાભથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

