Vaibhav Lakshmi Rajyog: 500 વર્ષ પછી દિવાળી પર બનશે વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ, 3 રાશિઓનો શરુ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, અચાનક ધનમાં થશે વૃદ્ધિ
Vaibhav Lakshmi Rajyog On Diwali 2025: પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે દિવાળી પર શુક્ર અને ચંદ્ર અત્યંત દુર્લભ યુતિ બનાવશે. આ યુતિનો પ્રભાવ દરેક રાશિ પર જોવા મળશે. પરંતુ 3 રાશિઓને આ યોગ ધનવાન પણ બનાવી શકે છે. આ 3 રાશિઓ કઈ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
Vaibhav Lakshmi Rajyog On Diwali 2025: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે દિવાળી પર ઘણા શુભ યોગ અને રાજયોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. જેમાં 500 વર્ષ પછી આ વર્ષે દિવાળી પર વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. આ વર્ષે ચંદ્ર અને શુક્ર કન્યા રાશિમાં યુતી બનાવશે જેના કારણે વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ રાજયોગ બનવાથી કેટલીક રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ રાશિના લોકોને આકસ્મિક ધનલાભની સાથે કારકિર્દીમાં પ્રગતિ મળે તેવા યોગ પણ બની રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન દેશ-વિદેશની યાત્રા પણ થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ લકી રાશિઓ કઈ છે
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકો માટે વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ લાભપ્રદ સિદ્ધ થશે. કારણ કે આ રાજયોગ આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ વધશે સાથે જ વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. જે લોકો કંપનીમાં ઉચ્ચ પદ ઉપર કાર્યરત છે તેમને નેતૃત્વ કરવાની તક પણ મળી શકે છે. વિદેશી યાત્રા કે વિદેશ સંબંધિત કામમાં સફળતા મળી શકે છે. પારિવારિક અને દાંપત્ય જીવનમાં સકારાત્મકતા આવશે લગ્નજીવન શાનદાર રહેશે. અવિવાહિત લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનવાથી મકર રાશિના લોકો માટે પણ સારા દિવસોની શરૂઆત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ કુંડલીના ભાગ્ય સ્થાનમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે. અટકેલા કામ પૂરા થશે અને કારકિર્દીમાં પણ નવી તકો પ્રાપ્ત થશે. પ્રમોશનના યોગ પણ બની શકે છે. વેપારમાં ધન લાભ થવાની સંભાવના. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન વિદેશ યાત્રાના પણ યોગ બની રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સફળતા મળી શકે છે
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ લાભપ્રદ સિદ્ધ થશે. આ રાજયોગ નિવેશ અને આવકના સ્થાનમાં બની રહ્યો છે તેથી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે છે, રોકાણથી લાભ થશે. લોટરી અને શેરબજારથી લાભના યોગ બની રહ્યા છે. વેપારીઓને નવી ડીલ કે પાર્ટનરશીપનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. સંતાન સંબંધિત શુભ સમાચાર મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
