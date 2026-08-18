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કર્મફળદાતા શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 3 રાશિની વધારશે મુશ્કેલી, ખર્ચ વધશે અને અડચણો આવશે!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેની અશુભ અસર આ 3 રાશિઓ પડવાની છે. આ રાશિના જાતકોને અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:08 PM IST
કર્મફળદાતા શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 3 રાશિની વધારશે મુશ્કેલી, ખર્ચ વધશે અને અડચણો આવશે!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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