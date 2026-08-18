/કર્મફળદાતા શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 3 રાશિની વધારશે મુશ્કેલી, ખર્ચ વધશે અને અડચણો આવશે!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 9 ઓક્ટોમ્બર સુધી બિરાજમાન રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને કર્મફળદાતા અને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ તમામ 12 રાશિઓ પર અલગ-અલગ રીતે પડે છે. જ્યોતિષ અનુસાર, આ નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસરથી આ 3 રાશિના જાતકોને આર્થિક રીતે પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે, શનિનું નક્ષત્ર ગોચર કઈ રાશિઓ માટે અશુભ સાબિત થશે.
મેષ રાશિ
શનિનું રેવતી નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે પરેશાનીથી ભરલું રહી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકો પર કામનું દબાણ વધી શકે છે. આવકમાં અડચણો આવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મીઓ સાથે વિવાદથી બચો અને રૂપિયાનું મેનેજમેન્ટ સમજી વિચારીને કરો. મેહતન કરવા છતા પણ તમને ઇચ્છિત પરિણામ મળશે નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન આર્થિક મામલામાં થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂરત છે. અચાનક મોટો ખર્ચ સામે આવી શકે છે. રૂપિયાના મામલામાં સમજી-વિચારીને કોઈપણ નિર્ણય લો.
કર્ક રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે અશુભ પરિણામ લઈને આવશે. તેમના માટે આ સમય થોડો મુશ્કેલીઓથી ભરેલો રહેશે. વેપારમાં પણ અપેક્ષા કરતા ઓછો નફો થવાની આશંકા છે. રૂપિયાની બાબતમાં બિલકુલ ઉતાવળ ન કરવી, વિચારીને જ કોઈ નિર્ણય લેવો. કોઈપણ પ્રકારનું રોકાણ કરવાનું ટાળવું. આ સમયે પરિવારના સભ્યોના સ્વાસ્થ્ય અને બજેટનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું. આ દરમિયાન બિનજરૂરી ખર્ચ વધી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીઓ વધારશે. આ સમયે માનસિક તણાવ અને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈપણ મોટા નિર્ણયને હાલ પૂરતો ટાળવો જ વધુ સારું રહેશે. તમારા બનતા કામોમાં અડચણો આવી શકે છે. અચાનક ધનહાનિના યોગ બની રહ્યા છે, તેથી રોકાણ કરવાનું, નવી લોન લેવાનું કે કોઈને ઉધાર રૂપિયા આપવાનું ટાળવું. રૂપિયાની બાબતમાં બિલકુલ બેદરકારી ન રાખવી, નહીં તો આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)